GENERÁLNY RIADITEĽ SPOLOČNOSTI PREMISE, MAURY BLACKMAN, KATEGORICKY POPIERA, ŽE BY POŽIADAL UKRAJINSKÝCH POUŽÍVATEĽOV SVOJEJ APLIKÁCIE, ABY UROBILI NIEČO NA POMOC RUSOM - ODSUDZUJE RUSKÚ INVÁZIU NA UKRAJINU AKO „NEZÁKONNÚ A POBURUJÚCU"

Spoločnosť Premise dôrazne podporuje Ukrajinu a ukrajinský ľud, ktorí sa bránia proti tomuto nezákonnému a poburujúcemu zásahu do ich suverenity zo strany ruskej vlády a pána Putina.

Spoločnosť Premise kategoricky popiera, že by požiadala ktoréhokoľvek zo svojich ukrajinských prispievateľov – jednotlivcov, ktorí sa rozhodli vykonávať prieskum v aplikácii Premise za odmenu – aby pomáhal ruskej armáde alebo akýmkoľvek Rusom. Verejné vyhlásenie ukrajinského ministerstva obrany, ktoré sa dostalo do obehu, je nesprávne.

Pred inváziou spoločnosť Premise a jej zákazníci podporujúci Ukrajinu požiadali prispievateľov, aby pomocou svojich smartfónov urobili prieskumy a nasnímali fotografie s cieľom pochopiť vnímanie občanov. Naše predchádzajúce zistenia z týchto prieskumov sme zverejnili na našich webových stránkach, v sociálnych médiách a v tlači.

Avšak vzhľadom na nebezpečnú situáciu na Ukrajine, ktorá nastala po invázii, sme dnes všetkým prispievateľom na Ukrajine zaslali pokyny, aby až do odvolania prestali vykonávať akúkoľvek činnosť v aplikácii Premise.

Na sociálnych sieťach sme boli obvinení aj z toho, že žiadame prispievateľov, aby sa rozhodli použiť fosfor alebo inú metódu zameranú poškodenie ukrajinských budov alebo infraštruktúry. Toto tvrdenie je úplne nepravdivé.

O Premise

Premise je spoločnosť poskytujúca názory z externých zdrojov. Naša technológia mobilizuje komunity globálnych používateľov smartfónov na získavanie použiteľných údajov v reálnom čase, a to cenovo výhodne a s prehľadom, ktorý potrebujete. Data for Every Decision™ nájdeme vo viac ako 125 krajinách a 37 jazykoch. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránky www.premise.com.

