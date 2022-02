LE PDG DE PREMISE, MAURY BLACKMAN, NIE CATÉGORIQUEMENT AVOIR DEMANDÉ AUX UTILISATEURS DE SON APPLICATION UKRAINIENNE DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT POUR AIDER LES RUSSES - CONDAMNE L'INVASION RUSSE DE L'UKRAINE COMME ÉTANT « ILLÉGALE ET SCANDALEUSE »

SAN FRANCISCO, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Maury Blackman, PDG de Premise , a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

Premise soutient fermement l'Ukraine et le peuple ukrainien qui se défendent contre cette invasion illégale et scandaleuse de leur souveraineté par le gouvernement russe et M. Poutine.

Premise dément catégoriquement avoir demandé à l'un de ses contributeurs ukrainiens - des personnes choisissant d'effectuer des recherches sur l'application Premise contre rémunération - d'aider l'armée russe ou tout autre Russe. La déclaration publique du ministère de la Défense ukrainien qui a circulé est incorrecte.

Avant l'invasion, Premise et ses clients qui soutiennent l'Ukraine ont demandé à nos contributeurs de réaliser des enquêtes sur leurs smartphones et leurs photos pour comprendre les perceptions des citoyens. Les conclusions précédentes de ces enquêtes ont été partagées publiquement sur notre site Web, sur les médias sociaux et dans la presse.

Toutefois, compte tenu de la situation dangereuse qui règne en Ukraine depuis l'invasion, nous avons envoyé aujourd'hui des instructions à tous les contributeurs de Premise Ukraine pour qu'ils cessent toute activité sur l'application Premise jusqu'à nouvel ordre.

Nous avons également été accusés sur les médias sociaux de demander aux contributeurs de choisir d'utiliser du phosphore ou toute autre méthode pour cibler les bâtiments ou les infrastructures ukrainiennes. Cette allégation est totalement fausse.

