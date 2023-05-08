Genetiks ve Veritas, Türk laboratuvarının önleyici ve perinatal portföyünü tamamlamak için bir işbirliğini duyurdu.

Yeni işbirliği, her iki kurumun da genomik tıbbı genel nüfusa yakınlaştırma taahhüdüyle uyumludur.

MADRID, 8 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- Türkiye'de genetik alanında önde gelen bir laboratuvar olan Genetiks ve genom ve exome dizileme ve klinik yorumlamaya odaklanan Letsgetcheck group şirketi olan Veritas, Türk laboratuvarının önleyici ve perinatal ilaç portföyünü genişletmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma perinatal tıp ve önleyici tıp olmak üzere iki ana alana odaklanıyor. İlki ile ilgili olarak, Genetiks, spontan düşüklerde genomik analiz için Gebelik Kaybı testini ve erken çocukluk döneminde bebeği etkileyebilecek genetik kaynaklı 390 hastalığın saptanması için öncü bir neonatal genomik tarama olan myNewborn'u da kapsayacak. Önleyici tıp alanında, Genetiks, myGenome'u (tam genom dizilimi ve bunun klinik yorumuna dayalı en kapsamlı önleyici genetik hizmet) ve onkolojik, kardiyovasküler veya metabolik patoloji riskine odaklanan poligenik bir risk testi olan myHealthScore'u sunmaya başlayacak.

Genetiks Hakkında

Genetiks, 2006 yılından bu yana genetik hastalıklar için etkili önleyici ve tedavi edici yöntemleri geliştirmek için en son bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaya kendini adamıştır. En son teknolojileri 16'den fazla ülkedeki hastalara aktarıyoruz ve yüksek kaliteli ve güvenilir hizmetlerimiz genetik hastalıkları belirlemek için en son etik standartları kullanarak reprogenetik, PGT, postnatal genetik testler ve onkogenetik (onkogenetik™) konusunda uzmanlaşmıştır.

Klinisyenlerin ve hastaların nadir genetik hastalıklarla karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz. Bunu ele almak için dünya çapında önde gelen kurumlarla işbirliği yapıyor ve bu alanda ön planda kalmak için teknolojik gelişmeleri izliyoruz. Hasta hakları her zaman birinci önceliğimizdir ve sürekli kalite iyileştirme yoluyla genetik test ihtiyaçları için güvenilir ve etkili çözümler sunuyoruz.

https://www.genetiks.com.tr/en

Veritas hakkında

Veritas olarak, insanlara hayatlarını uzatmak ve önemli ölçüde iyileştirmek için genetik ve genomik tanılama sağlamak için bilim ve küresel kaynaklarımızı uyguluyoruz. Küresel portföyümüz önleyici tıp, perinatal tıp ve genomik tanılama hizmetlerini içerir.

Mart 2022'de Veritas, Dublin ve New York merkezli küresel bir sağlık çözümleri şirketi olan LetsGetChecked'in bir parçası olacağını duyurdu.

Önde gelen bir biyoteknoloji şirketi olarak sorumluluğumuz doğrultusunda, genetik ve genomik tıbba erişimi dünya çapında güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde desteklemek ve genişletmek için sağlık hizmeti sağlayıcıları, hükümetler ve yerel topluluklarla işbirliği yapıyoruz.

https://www.veritasint.com

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SOURCE Veritas