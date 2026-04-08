Global Citizen Solutions veröffentlicht den „Global Atlas of Risk and Readiness 2026"

Größe ist kein Garant mehr für Bereitschaft: In einer neuen weltweiten Rangliste liegen die Schweiz und Singapur vor den USA und Großbritannien

LONDON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Global Citizen Solutions („GCS"), ein führendes Beratungsunternehmen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung, hat über seine Global Intelligence Unitden „Global Atlas of Risk and Readiness 2026" (GARR) veröffentlicht, ein neues Benchmarking-Rahmenwerk, das bewertet, wie effektiv Länder in 85 Ländern strukturelle Stabilität mit langfristiger Wachstumskapazität verbinden.

Der Bericht stellt einen zweigleisigen Ansatz vor, der Risikoexposition und zukunftsorientierte Bereitschaft miteinander verbindet und Anlegern eine strukturierte Grundlage bietet, um zu beurteilen, wo Kapital am ehesten geschützt bleibt und sich gleichzeitig im Laufe der Zeit vermehrt.

Top 5: Institutionelle Stärke definiert globale Führungsrolle

Schweiz

Deutschland

Singapur

Irland

Finnland

Diese Länder verbinden ein geringes strukturelles Risiko mit einer hohen Bereitschaft, einschließlich starker Rechtsstaatlichkeit, Innovationsökosystemen und tiefen Kapitalmärkten. Europa dominiert die oberste Rangstufe, was den hohen Stellenwert widerspiegelt, der regulatorischer Vorhersehbarkeit, institutioneller Tiefe und regionaler Integration beigemessen wird. Die Schweiz ist führend in den Bereichen Innovation und wirtschaftliche Komplexität; Deutschland führt das Bereitschaftsranking über den gesamten Datensatz hinweg an, was die in der Region unübertroffene industrielle Tiefe und das Humankapital widerspiegelt.

Das US-Paradoxon: Weltweit führende Bereitschaft, strukturelle Risikobelastung

Die Vereinigten Staaten stellen den analytisch auffälligsten Fall des Berichts dar. Sie erreichen bei der Bereitschaft fast 90 Punkte – nahe der globalen Spitze –, was auf tiefgreifende Innovationsökosysteme, weltweit führende Kapitalmärkte und technologische Führungsrolle zurückzuführen ist. Dennoch belegen sie insgesamt nur Platz 24. Der Bericht identifiziert die Ursachen eher als strukturell denn als zyklisch: hohe Staatsverschuldung, politische Polarisierung, die zu regulatorischer Unvorhersehbarkeit führt, und die Sensibilität der Finanzmärkte. Hohe Einkommen und technologische Führungsrolle führen den Daten zufolge nicht automatisch zu ausgewogener Widerstandsfähigkeit.

Singapur: Das Argument der Größe, umgekehrt

Singapur sticht als Asiens einziger Spitzenreiter hervor und belegt mit einer Punktzahl von 92,60 den 3. Platz in der Gesamtwertung, was zeigt, wie strategische Positionierung und institutionelle Kohärenz begrenzte Größe kompensieren können. Singapur verzeichnet den niedrigsten Risikowert aller Länder im Datensatz und belegt weltweit den 11. Platz bei der Bereitschaft. Der Bericht stuft das Land als globalen Knotenpunkt für Kapital, Innovation und Konnektivität ein – eine Bezeichnung, die keine andere asiatische Volkswirtschaft für sich beanspruchen kann.

Großbritannien hält sich, sieht sich aber Gegenwind ausgesetzt

Großbritannien belegt weltweit den 21. Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 88,68. Als „fortgeschritten und stabil" eingestuft, verfügt es weiterhin über tiefe Kapitalmärkte und starke institutionelle Grundlagen, doch der vierte Platz des Nachbarlandes Irland verdeutlicht, welchen Stellenwert die Daten einer tiefen regionalen Integration und konsistenter Regierungsführung beimessen – Eigenschaften, die Großbritannien stärker unter Beweis stellen muss, um die Lücke bei der Bereitschaft zu schließen.

„In der heutigen Weltwirtschaft fließt Kapital dorthin, wo Resilienz herrscht, und die Daten zeigen, dass institutionelle Stärke, nicht Größe, der entscheidende Faktor für eine nachhaltige Anlageperformance ist", sagte Patricia Casaburi, CEO von Global Citizen Solutions

Der vollständige GARR-Bericht ist unter globalcitizensolutions.com verfügbar.

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