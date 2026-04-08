Global Citizen Solutions lance le Global Atlas of Risk and Readiness 2026

La taille ne garantit plus la état de préparation: un nouveau classement mondial place la Suisse et Singapour au-dessus des États-Unis et du Royaume-Uni

LONDRES, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Global Citizen Solutions (« GCS »), une société de conseil de premier plan en matière de planification de la résidence et de la citoyenneté, par l'intermédiaire de sa Global Intelligence Unit, a publié le Global Atlas of Risk and Readiness 2026 (GARR), un nouveau cadre de référence pour évaluer l'efficacité avec laquelle les pays allient stabilité structurelle et capacité de croissance à long terme dans 85 territoires.

Le rapport présente un cadre à double optique intégrant l'exposition au risque et l'état de préparation à l'avenir, offrant aux investisseurs une base structurée pour évaluer où le capital a le plus de chances de rester protégé tout en étant composé au fil du temps.

Le top 5 : la force institutionnelle définit le leadership mondial

Suisse

Allemagne

Singapour

Irlande

Finlande

Ces pays allient un risque structurel faible à un état de préparation avancé, notamment un État de droit solide, des écosystèmes d'innovation et des marchés de capitaux profonds. L'Europe domine le haut du classement, reflétant l'importance accordée à la prévisibilité réglementaire, à la profondeur institutionnelle et à l'intégration régionale. La Suisse est en tête pour l'innovation et la complexité économique ; l'Allemagne est en tête du classement de l'état de préparation pour l'ensemble des données, ce qui reflète une profondeur industrielle et un capital humain inégalés dans la région.

Le paradoxe américain : un état de préparation de premier ordre, un risque structurel qui constitue un frein

Les États-Unis constituent le cas le plus frappant du point de vue analytique. Ils obtiennent un score de préparation proche de 90 - à la frontière du monde - reflétant des écosystèmes d'innovation profonds, des marchés de capitaux de premier plan et un leadership technologique. Pourtant, ils ne se classent qu'au 24ᵉ rang. Le rapport identifie les moteurs comme étant structurels plutôt que cycliques : une dette publique élevée, une polarisation politique introduisant l'imprévisibilité réglementaire et la sensibilité des marchés financiers. Les données montrent que des revenus élevés et une avance technologique ne se traduisent pas automatiquement par une résilience équilibrée.

Singapour : l'argument de la taille, inversé

Singapour est le seul pays d'Asie à occuper le haut du classement, se classant au troisième rang avec une note globale de 92,60, ce qui montre que le positionnement stratégique et la cohérence institutionnelle peuvent compenser une taille limitée. Singapour enregistre le score de risque le plus faible de tous les pays de l'ensemble des données, tout en se classant au 11ᵉ rang mondial en matière de préparation, le rapport qualifiant le pays de nœud mondial de capitaux, d'innovation et de connectivité - une désignation que ne partage aucune autre économie asiatique.

Le Royaume-Uni tient bon, mais fait face à des vents contraires

Le Royaume-Uni se classe au 21ᵉ rang mondial avec une note globale de 88,68. Classé parmi les pays « avancés et stables », il conserve des marchés de capitaux profonds et des bases institutionnelles solides, mais la quatrième place de son voisin, l'Irlande, illustre l'importance que les données accordent à une intégration régionale profonde et à la cohérence de la gouvernance - des qualités dont le Royaume-Uni devra davantage faire preuve pour combler l'écart de préparation.

« Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, les capitaux se dirigent vers la résilience, et les données montrent que la force institutionnelle, et non la taille, est le facteur déterminant de l'efficacité de l'investissement durable », a déclaré Patricia Casaburi, PDG de Global Citizen Solutions.

Le rapport GARR est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante : globalcitizensolutions.com.

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