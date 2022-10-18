Global Times: Китай прокладывает свой собственный путь к модернизации и обеспечению более справедливого и инновационного роста национальной экономики

ПЕКИН, 18 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Китай в воскресенье подробно изложил свой собственный подход к достижению модернизации. Коммунистическая партия Китая (КПК) поставила перед собой цель возглавить национальные усилия, направленные на ускорение создания новой модели развития и достижение высококачественного развития.

Научный социализм вновь доказал свою жизнеспособность в Китае в XXI веке, а модернизация китайского типа предоставила человечеству новый вариант для реализации модернизации, заявил в воскресенье Си Цзиньпин в докладе на открытии 20-го Всекитайского съезда КПК.

«С сегодняшнего дня главной задачей КПК будет вести за собой китайский народ из всех этнических групп в рамках совместных усилий, нацеленных на достижение второй цели столетия, заключающейся в превращении Китая в великую современную во всех отношениях социалистическую страну и содействии возрождению китайской нации по всем направлениям посредством следования по китайскому пути модернизации», — заявил он.

Ключевой съезд КПК закладывает основы для более экологичного, справедливого, надежного и инновационного роста страны на ближайшие годы, а от процветания Китая в большей степени, чем когда-либо, будет зависеть вся мировая экономика.

Новый вариант модернизации

Китайский путь к модернизации, одна из ключевых тем доклада Си Цзиньпина, с которым он выступил в воскресенье на первом заседании съезда, почти мгновенно стал модной фразой, разлетевшейся по всему миру.

В своем докладе Си Цзиньпин подтвердил, что модернизация Китая — это социалистическая модернизация, проводимая под руководством КПК. Модернизация Китая — это поддержка огромного населения, всеобщего процветания, материального и культурно-этического благополучия, гармонии между человеком и природой и мирного развития, подчеркнул глава КНР, добавив, что программа предлагает человечеству «новую возможность» для достижения модернизации.

Бывший вице-директор Пекинской ассоциации экономических операций Тянь Юнь (Tian Yun) отметил в воскресенье в комментариях для Global Times, что в своей вступительной речи Си Цзиньпин впервые сделал акцент на китайской модели модернизации и определил ее в качестве основной миссии КПК на новом пути в новую эру.

«19-й Всекитайский съезд КПК наметил направление для модернизации китайского типа, но эта концепция до сих пор оставалась туманной. Поскольку провести модернизацию в контексте технических стандартов Всемирного банка очень сложно, учитывая уникальную ситуацию и особенности китайской экономики, в представленном в воскресенье докладе эта концепция получила дальнейшее развитие и дополнительные коннотации», — заявил г-н Тянь.

Он высоко оценил китайскую модель модернизации, которая, по его словам, предлагает новую парадигму в эпоху глобализации.

Китай придерживается правильного курса экономической глобализации. Си Цзиньпин заявил, что он привержен сотрудничеству с другими странами в целях создания благоприятных международных условий для развития и создания новых движущих сил глобального роста.

Пять аспектов, воплощенных в определении китайской модели модернизации, лежат в основе пути Китая к достижению второй цели столетия, и когда эта цель будет достигнута, она может ознаменовать собой беспрецедентное достижение в истории человечества и «фундаментальный поворот в мировом ландшафте», заявил в воскресенье специальный консультант исследовательской группы Государственного совета Яо Цзинъюань (Yao Jingyuan).

«В Китае проживает 1,4 миллиарда человек, что превышает суммарное население всех модернизированных стран [по текущему определению]. Это означает, что когда Китай достигнет своей второй цели столетия, он станет модернизированной экономикой с самым большим населением в мире», — заявил г-н Яо.

«Я считаю, что решения, принятые на 20-м съезде партии, станут достойным ответом на вызовы современного мира, которые определят ход социально-экономического развития Китая не только в течение следующих пяти лет, но и, как это принято в Китае, в долгосрочной перспективе», — заявил на выходных посол Беларуси в Китае Юрий Сенько (Yuri Senko).

По словам посла, за пять лет, прошедших после 19-го съезда, социально-экономическая повестка дня в Китае претерпела весьма заметные изменения, которые были обусловлены рядом объективных причин.

Новая модель развития

В воскресенье Си Цзиньпин заявил, что Китай ускорит создание новой модели развития и будет стремиться к высококачественному развитию. «Для построения современной во всех отношениях социалистической страны мы должны в первую очередь стремиться к высококачественному развитию», — сказал китайский лидер. В частности, Си Цзиньпин заявил, что промышленная система будет модернизирована с помощью мер по стимулированию новой индустриализации и укреплению потенциала Китая в таких областях, как производство, качество продукции, аэрокосмическая промышленность, транспорт, киберпространство и цифровое развитие.

Для содействия повсеместному возрождению сельских районов Китай продолжит уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, консолидировать и расширять достижения в борьбе с нищетой, а также укреплять основы продовольственной безопасности по всем направлениям.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что КПК будет прилагать все усилия для преодоления насущных проблем и трудностей, которые сильнее всего затрагивают население, для совершенствования системы базовых государственных услуг в целях повышения стандартов обслуживания и обеспечения большей сбалансированности и доступности данных услуг, с тем чтобы добиться существенного прогресса в содействии общему процветанию.

По его словам, Китай улучшит систему распределения доходов. «Мы обеспечим более высокую оплату тем, кто больше работает, и будем создавать стимулы для того, чтобы люди достигали процветания за счет упорного труда. Мы будем содействовать обеспечению равенства возможностей, повышению доходов лиц с низким уровнем дохода и расширению численности группы со средним уровнем дохода», — заявил Си Цзиньпин.

Ван Чжэ (Wan Zhe), экономист и профессор школы «Один пояс и один путь» Пекинского педагогического университета, отметила в воскресенье в комментариях для Global Times, что китайская модель модернизации, представленная на фоне глубоких, невиданных за последнее столетие изменений, соответствует тенденциям времени и требованиям собственного развития Китая как крупнейшей развивающейся страны мира.

«Китайская модель модернизации с такими целями, как всеобщее процветание, гармония между человеком и природой и мирное развитие, не имеет коренных отличий от модернизации других стран, но подчеркивает собственный контекст и социализм Китая с национальными особенностями», — заявила г-жа Ван.

Экономист Пекинского университета Цао Хэпин (Cao Heping) заявил, что уникальность китайской модели модернизации заключается в политике КПК, поскольку партия всегда была привержена ориентированной на человека философии развития и в то же время училась модернизации у других.

По мнению г-жи Ван, после 20-го Всекитайского съезда страна, вероятно, активизирует усилия в трех важных областях, а именно: развитие реальной экономики, совершенствование системы распределения доходов и обеспечение зерновой безопасности.

«Подтверждая важность безопасности и устойчивого развития, власти будут уделять большое внимание прорывам в передовых технологиях, повышая при этом устойчивость и возможности промышленных и логистических цепочек в плане укрепления фундамента для создания производственных мощностей и выработки нашего собственного решения для реструктуризации международных промышленных цепочек», — заявила она.

SOURCE Global Times