Global Times: China expõe a maneira indígena de alcançar a modernização e levar a economia nacional a um crescimento mais justo e inovador

BEIJING, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- No domingo, a China expôs a abordagem indígena do país para alcançar a modernização, à medida que o Partido Comunista da China (PCCh) se concentra em grandes esforços nacionais para acelerar a criação de um novo padrão de desenvolvimento e buscar o desenvolvimento de alta qualidade.

O socialismo científico manifestou uma nova vitalidade na China no século XXI, e a modernização em estilo chinês ofereceu uma nova opção para a humanidade realizar a modernização, de acordo com Xi Jinping, no domingo, em um discurso na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do PCCh.

"A partir de hoje, a tarefa central do PCCh será liderar os chineses de todos os grupos étnicos em um esforço conjunto para cumprir o segundo objetivo centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos e promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes, por meio de um caminho chinês para a modernização", disse ele.

Conforme enfatizou Xi, à medida que o principal congresso do PCCh consolida o país para que ele obtenha um crescimento mais verde, mais justo, mais seguro e inovador nos próximos anos, o futuro da economia global dependerá, mais do que nunca, de uma China próspera.

Nova opção de modernização

O caminho chinês para a modernização, uma das principais mensagens do relato de Xi na sessão de abertura de domingo, tornou-se, quase instantaneamente, um chavão que reverberou no mundo todo.

Em seu discurso, Xi reafirmou que a modernização chinesa é a modernização socialista buscada pela liderança do PCCh. A modernização chinesa é a modernização de uma enorme população, de prosperidade comum para todos, de avanços materiais, culturais e éticos, da harmonia entre a humanidade e a natureza e do desenvolvimento pacífico, conforme ele enfatizou, acrescentando que ela oferece à humanidade "uma nova opção" para se conseguir a modernização.

Tian Yun, ex-vice-diretor da Beijing Economic Operation Association, disse ao Global Times no domingo que o discurso de abertura sinalizou, pela primeira vez, a modernização em estilo chinês e apontou-a como a missão central do PCCh na nova jornada da nova era.

"O 19º Congresso Nacional do PCCh mapeou uma direção que deveria ser seguida pela modernização em estilo chinês, mas o conceito ainda permanece vago. Como é muito difícil materializar a modernização no contexto do padrão técnico do Banco Mundial, considerando a situação específica e os personagens da economia chinesa, o discurso feito no domingo dá ao conceito uma extensão e uma atualização na conotação", disse Tian.

Ele elogiou a modernização em estilo chinês por oferecer um novo paradigma de modernização em uma era globalizada.

A China adere ao curso certo de globalização econômica. Xi disse que ela assume o compromisso de trabalhar com outros países para promover um ambiente internacional propício ao desenvolvimento e criar novos impulsionadores para o crescimento global.

Yao Jingyuan, pesquisador especial do Gabinete dos Conselheiros do Conselho de Estado, disse ao Global Times no domingo que os cinco aspectos representados na definição de modernização em estilo chinês destacam os princípios orientadores da marcha da China rumo ao segundo objetivo centenário e, quando esse objetivo for alcançado, ele poderá marcar uma conquista sem precedentes na história da humanidade e "uma reviravolta fundamental na situação mundial".

"A China possui 1,4 bilhão de habitantes, o que é mais do que a população combinada de todos os países modernizados [segundo a definição atual]. Isso significa que, quando a China alcançar seu segundo objetivo centenário, será uma economia modernizada com a maior população do mundo", disse Yao.

"Acredito que as decisões tomadas no 20º Congresso do Partido serão uma resposta digna dos desafios do mundo moderno e determinarão o curso do desenvolvimento socioeconômico da China, não só nos próximos cinco anos, mas também, como de costume na China, no longo prazo", disse Yuri Senko, embaixador da Bielorrússia na China, ao Global Times no fim de semana.

De acordo com o embaixador, nos cinco anos desde o 19º Congresso, a agenda socioeconômica na China passou por mudanças bastante perceptíveis, o que se deve a uma série de razões objetivas.

Novo padrão de desenvolvimento

Xi afirmou, no domingo, que a China acelerará a criação de um novo padrão de desenvolvimento e buscará o desenvolvimento de alta qualidade. "Para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, devemos, em primeiro lugar, buscar o desenvolvimento de alta qualidade." Especificamente, o sistema industrial será modernizado, com medidas para promover a nova industrialização e aumentar a força da China em fabricação, qualidade dos produtos, aeroespacial, transporte, espaço cibernético e desenvolvimento digital, de acordo com Xi.

Para promover a revitalização rural como um todo, a China continuará a priorizar o desenvolvimento agrícola e rural, consolidar e ampliar as conquistas no combate à pobreza e reforçar as bases para a segurança alimentar em todos os aspectos.

Além disso, Xi afirmou que o PCCh trabalhará arduamente para resolver as dificuldades e problemas urgentes que mais preocupam as pessoas, melhorar o sistema de serviços públicos básicos para elevar os padrões dos serviços públicos e torná-los mais equilibrados e acessíveis, de modo a alcançar um progresso sólido na promoção da prosperidade comum.

A China melhorará o sistema de distribuição de renda, de acordo com o presidente. "Garantiremos que se pague mais quando se trabalhe mais e incentivaremos as pessoas a alcançar a prosperidade por meio do trabalho árduo. Promoveremos a igualdade de oportunidades, aumentaremos a renda das pessoas de renda mais baixa e aumentaremos o tamanho do grupo de renda média", disse Xi.

Wan Zhe, economista e professora da Belt and Road School da Beijing Normal University, disse ao Global Times no domingo que, proposta em meio a profundas mudanças nunca vistas em um século, a modernização em estilo chinês mantém a tendência da época e se encaixa nos requisitos de desenvolvimento da própria China como o maior país em desenvolvimento do mundo.

"Com o objetivo de incluir a prosperidade comum para todos, a harmonia entre a humanidade e a natureza e o desenvolvimento pacífico, a modernização em estilo chinês basicamente não tem diferença com relação à dos outros países, mas destaca o próprio contexto e socialismo com características chinesas da China", disse Wan.

Cao Heping, economista da Universidade de Pequim, disse que a modernização em estilo chinês é especial por ter o PCCh em seu núcleo, uma vez que o partido sempre esteve comprometido com a filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas, aprendendo, ao mesmo tempo, a modernização com os outros.

De acordo com Wan, após o 20º Congresso Nacional, o país provavelmente intensificará os esforços em três áreas importantes: o desenvolvimento da economia real, a melhoria do sistema de distribuição de renda e a segurança dos grãos.

"Reiterando a segurança e o desenvolvimento verde, as autoridades darão importância a promover avanços em tecnologias de ponta, além de melhorar a resiliência e a capacidade das cadeias industriais e de suprimentos de fortalecer a base para a construção de uma potência de fabricação e oferecer nossa própria solução para a reestruturação das cadeias industriais internacionais", disse ela.

