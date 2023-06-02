Global Village, 28. Sezon için girişimcileri işlerini kendi dünyasına taşımaya davet ediyor

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Global Village

02 Jun, 2023, 02:00 ET

DUBAI, BAE, 2 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- 9 milyon ziyaretçiyle rekor kıran bir sezonun ardından Global Village, tüccarları, küçük işletme sahiplerini ve girişimcileri Sezon 28 fırsatlarına olan ilgilerini çevrimiçi iş portalı üzerinden kaydederek işlerini dünyasına taşımaya davet ediyor: https://bit.ly/3MMpDCX

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Global Village invites entrepreneurs to bring their business to its world for Season 28
Global Village invites entrepreneurs to bring their business to its world for Season 28

Global Village, bölgedeki çok kültürlü eğlence, yemek, alışveriş ve cazibe merkezleri için ilk aile destinasyonudur ve dünya çapında en çok ziyaret edilenler arasındadır. 1997 yılında kuruluşundan bu yana dünyanın farklı yönlerini kendi bünyesinde barındırmış ve her sezon milyonlarca konuğun yüzünde bir gülümseme yaratmıştır. Altı ay boyunca mevsimsel olarak açılan Global Village, Ekim 2023'te 28. sezonunda konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Yıllar boyunca, ortaklar kayda değer bir yatırım getirisi elde etti ve birçoğu on yılı aşkın bir süredir art arda sezonlara düzenli olarak katılıyor. Global Village'in ortaklarını mümkün olan her şekilde destekleme sözü, onu bölgedeki pazar varlığını geliştirmek isteyen bireyler ve işletmeler için güvenilir ve saygın bir müttefik olarak pekiştirmiştir.

Ülke çadırları, sokak yemeği kioskları, restoranlar, yemek arabaları, perakende mağazaları ve kahve dükkanları gibi çeşitli kategorilerde ortaklık fırsatları mevcuttur. Bu ortaklıklar, hem yerel hem de uluslararası girişimciler için kısa sürede yüksek yatırım getirileri göz önüne alındığında, Global Village'e yatırım yapmak için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Dubai Havalimanlarına göre Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde yolcu trafiğinde %55,8'lik olağanüstü bir artışa tanıklık etti. Bu akın, Global Village'ın yalnızca188 gün süren 27. sezonunu 9 milyon misafirin ziyaret etmesiyle bir rekor olarak yansıdı. Bu yıl içinde tahmini 77,8 milyon yolcunun gelişiyle Global Village, ayak izlerini genişletmek, uzun vadeli başarı elde etmek ve yatırım getirisi elde etmek isteyen işletmeler için ideal bir fırsat sunuyor. 

Global Village, ortaklarına, personel vizeleri, ithal ürünler için gümrük prosedürleri, depolama tesisleri, kayıt desteği ve ikinci el kiracılar için elektronik ödeme terminallerine erişim gibi kapsamlı destek sağlar. Şirketler, Global Village ile işbirliği yaparak hedeflerine ulaşmalarına ve son derece rekabetçi küresel pazarda başarılı olmalarına yardımcı olabilecek çok sayıda uzmanlık ve desteğe erişim kazanırlar.

Herhangi bir kategoriye katılmak isteyenler şu adresten kaydolabilirler: https://bit.ly/3MMpDCX

Global Village'ı takip edin:

Instagram: @GlobalVillageUAE

Twitter: @GlobalVillageAE

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2089940/Global_village.jpg

SOURCE Global Village

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Global Village invites entrepreneurs to bring their business to its world for Season 28

Global Village invites entrepreneurs to bring their business to its world for Season 28

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