GOLDWIN tritt als drittes japanisches Unternehmen dem „The Fashion Pact" bei, um proaktiv zur Verbesserung der globalen Umwelt beizutragen

TOKYO, 4. März 2024 /PRNewswire/ --

- Globale Initiative für die Modeindustrie zur Verringerung der Umweltbelastungen -

GOLDWIN INC. mit Hauptsitz in Tokio trat im Februar 2024 dem „The Fashion Pact" bei, einer globalen Initiative für die Mode- und Textilindustrie zur Verringerung der Umweltbelastungen. GOLDWIN ist das dritte japanische Unternehmen, das sich dieser globalen Initiative anschließt.

Das Logo des Modepakts:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108062/202402206761/_prw_PI1fl_JWMKDq88.jpg

The Fashion Pact ist eine Organisation, die auf dem Gipfel der Gruppe der Sieben (G7) in Biarritz, Frankreich, im August 2019 von 32 Unternehmen der Mode- und Textilindustrie, hauptsächlich aus Europa, ins Leben gerufen wurde. Sie verpflichten sich, bestimmte gemeinsame Ziele in den drei Bereichen Klimawandel, Biodiversität und Meeresschutz zu erreichen. Die Organisation wurde gegründet, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron Francois-Henri Pinault, den Vorsitzenden und CEO von Kering S.A., im April 2019 gebeten hatte, eine solche Initiative zu gründen. The Fashion Pact, der sich an Unternehmen aus den Bereichen Luxus, Einzelhandel, Bekleidung, Sport und Lifestyle richtet, gehören derzeit mehr als 60 Unternehmen an, darunter Kering, CHANEL, Burberry, Nike und adidas.

Die gemeinsamen Ziele des Modepakts:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O4-Bk0hUJhc.pdf

In seiner langfristigen Vision „PLAY EARTH 2030" verpflichtet sich GOLDWIN zur „Förderung von grünem Design", zur "Verwirklichung einer dekarbonisierten Gesellschaft" und zur „Verwirklichung einer recyclingorientierten Gesellschaft" als zentrale umweltbezogene Ziele zur Verbesserung der globalen Umwelt, während gleichzeitig mittel- und langfristige Ziele und spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt erarbeitet werden.

Die Zielsetzung von GOLDWIN zur Verbesserung der Umwelt:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O2-y4555K3K.pdf

GOLDWIN arbeitet im Rahmen seiner Geschäftsphilosophie an der Lösung des Problems des Klimawandels, um die globale Umwelt zu verbessern: „Ein wohlhabendes und gesundes Leben durch Sport verwirklichen."

Einzelheiten über die umweltbewussten Bemühungen von GOLDWIN:

https://corp.goldwin.co.jp/sustainability/environment

Kommentare von GOLDWIN-Präsident Takao Watanabe:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O3-9AwKFIPJ.pdf

Überblick:

- GOLDWIN wird proaktiv Aktivitäten zur Verbesserung der globalen Umwelt durchführen, da es im Februar 2024 dem The Fashion Pact, einer globalen Initiative für die Mode- und Textilindustrie zur Reduzierung der Umweltbelastung, beitritt.

- GOLDWIN ist das dritte japanische Unternehmen, das sich dieser internationalen Organisation anschließt. Es ist zu hoffen, dass die Zahl der Unternehmen in Japan, die an einer Zusammenarbeit mit gemeinsamen Zielen interessiert sind, zunimmt.

- GOLDWIN hat sich zum Ziel gesetzt, die gemeinsamen Ziele des Modepakts zu verwirklichen und auch eigene wichtige Umweltthemen zur Verbesserung der globalen Umwelt zu verfolgen.

Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der Website von GOLDWIN: https://corp.goldwin.co.jp/eng/news

Die offizielle Website des Modepakts: https://www.thefashionpact.org/