GOLDWIN devient la troisième entreprise japonaise à rejoindre « The Fashion Pact » pour contribuer de manière proactive à améliorer l'environnement mondial

TOKYO, 4 mars 2024 /PRNewswire/ --

-Initiative mondiale de l'industrie de la mode afin de réduire les charges environnementales -

GOLDWIN INC., dont le siège est à Tokyo, a rejoint en février 2024 « The Fashion Pact », une initiative mondiale du secteur de la mode et du textile visant à réduire les charges environnementales. GOLDWIN est la troisième entreprise japonaise à rejoindre cette initiative mondiale.

Logo de The Fashion Pact :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108062/202402206761/_prw_PI1fl_JWMKDq88.jpg

The Fashion Pact est une organisation lancée lors du sommet du Groupe des Sept (G7) à Biarritz, en France, en août 2019 par 32 entreprises de l'industrie de la mode et du textile, principalement européennes, qui se sont engagées à atteindre des objectifs communs spécifiques dans les trois domaines du changement climatique, de la biodiversité et de la protection des océans. L'organisation a été fondée en avril 2019 après que le président français Emmanuel Macron a demandé à François-Henri Pinault, président et PDG de Kering S.A., de lancer une telle initiative. The Fashion Pact, destiné aux entreprises liées aux secteurs du luxe, du détail, de l'habillement, du sport et du style de vie, compte actuellement plus de 60 sociétés membres, dont Kering, Chanel, Burberry, Nike et Adidas.

Les objectifs communs de The Fashion Pact :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O4-Bk0hUJhc.pdf

Dans sa vision à long terme appelée « PLAY EARTH 2030 », GOLDWIN s'engage à « promouvoir le design vert », à « réaliser une société décarbonisée » et à « réaliser une société axée sur le recyclage » en tant qu'objectifs clés liés à l'environnement afin d'améliorer l'environnement mondial, tout en élaborant des objectifs à moyen et long terme et des mesures spécifiques pour améliorer l'environnement.

Objectifs de GOLDWIN pour améliorer l'environnement :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O2-y4555K3K.pdf

GOLDWIN s'efforce de résoudre le problème des changements climatiques afin d'améliorer l'environnement mondial dans le cadre de sa philosophie d'entreprise : « Mener une vie riche et saine grâce au sport. »

Détails des efforts de GOLDWIN en faveur de l'environnement :

https://corp.goldwin.co.jp/sustainability/environment

Commentaire du président de GOLDWIN, Takao Watanabe :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202402206761-O3-9AwKFIPJ.pdf

Aperçu :

- GOLDWIN mènera de manière proactive des activités visant à améliorer l'environnement mondial en adhérant à The Fashion Pact, une initiative mondiale de l'industrie de la mode et du textile destinée à réduire les charges environnementales, en février 2024.

- GOLDWIN est la troisième entreprise japonaise à rejoindre l'organisation internationale. On espère qu'il y aura une augmentation du nombre d'entreprises au Japon qui souhaiteront collaborer avec ces objectifs communs.

- GOLDWIN s'efforce d'atteindre les objectifs communs énoncés dans The Fashion Pact et de relever ses propres défis environnementaux importants pour améliorer l'environnement mondial.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de GOLDWIN : https://corp.goldwin.co.jp/fra/nouvelles.html