Горячая сухая лапша, Башня желтого журавля и новые проекты: Ухань зовет в гости

Китайский государственный советник и министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) принял участие в этом мероприятии, выступив со своей речью. «Сегодняшняя пресс-конференция — это самое масштабное событие с наибольшим количеством иностранных посланников и представителей. Оно в полной мере отображает признание достижений провинции Хубэй и города Ухань в борьбе с эпидемией COVID-19», — заявил г-н Ван И.

«Ухань — героический, прекрасно развитый город и крупный транспортный узел в Китае. Ухань также является важной промышленной базой и одним из трех районов страны, где интенсивно проводятся различные исследования и разработки», — сказал Ван Чжунлинь (Wang Zhonglin), высокопоставленный чиновник в Ухане.

Ухань: Безопасный город и участник глобальной борьбы против COVID-19

Оливье Гийонварш (Olivier Guyonvarch), генеральный консул Франции в Ухане, отметил высокий уровень безопасности в городе, особенно после того, как в мае 2020 года было проведено общегородское тестирование жителей с использованием нуклеиновых кислот.

«Сейчас Ухань — одно из самых безопасных мест на земле», — заявил Джефф Лэйнг (Jeff Laing), президент Международной школы кленового листа в Ухане.

За последние 11 месяцев в Ухане, первом городе, пострадавшем от эпидемии COVID-19, не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. В мае 2020 года в Ухане прошло 10-дневное общегородское тестирование десятков миллионов людей с использованием нуклеиновых кислот, сделавшее Ухань «самым безопасным городом». В марте 2021 года первая партия инактивированной вакцины COVID-19 местного производства сошла с конвейера линии, выпускающей 100 миллионов доз в год, что внесло свой вклад в мировую борьбу с эпидемией.

Ухань: магнит для международных инвесторов

За последний год более 300 компаний из списка Fortune 500 посетили Ухань для проведения деловых переговоров. Оживший после эпидемии Ухань стал центром притяжения для всемирно известных компаний, таких как Mitsubishi (Япония) и Honeywell (США), которые собираются инвестировать в местную экономику.

К концу 2020 года общее количество предприятий с иностранным капиталом в городе превысило 7200, а количество ведущих компаний в списке 500 самых крупных предприятий страны превысило 300, обеспечив Уханю первое место в центральном Китае. Бизнесмены из Уханя учредили свыше 360 зарубежных предприятий, работающих в 50 странах и регионах. Грузоперевозки между Китаем и Европой из Уханя охватывают 34 страны и 76 городов на евразийском континенте, а местные контейнерные ставки являются самыми высокими в Китае.

Растет число городов-побратимов Уханя. С 1979 года, когда Ухань и японский город Оита стали первой парой международных городов-побратимов, Ухань установил тесные отношения со 113 городами из 58 стран. Франция, Соединенные Штаты, Республика Корея и Великобритания создали генеральные консульства в Китае. Россия решила открыть свое новое генеральное консульство в Ухане. В городе размещаются китайские представительства более чем 20 иностранных учреждений.

Кроме того, ряд инициатив по развитию талантов привлек множество иностранных гостей. В настоящее время в Ухане постоянно проживают около 10 000 иностранцев, и, по оценкам, к 2025 году их число достигнет 20 000 человек. Стремясь создать высокогорный мегаполис для жизни и бизнеса, Ухань делает большие успехи в создании международного коммуникационного центра.

«Добро пожаловать в Ухань! Любуйтесь красивыми пейзажами круглый год, попробуйте знаменитую сухую лапшу, посетите Башню желтого журавля, пользуйтесь возможностями для роста в городе и создавайте лучшее будущее», — сказал г-н Ван И, добавив, что Ухань безопасен, полон жизни и открыт для гостей со всего мира.

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Описание: Цветущая сакура в Ухане

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1486500/Cherry.jpg

SOURCE The Publicity Department of Wuhan Municipality