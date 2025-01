Gravity kündigt die weltweite Veröffentlichung des World Craft RPG „KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -)" an!

SEOUL, Südkorea, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Spieleunternehmen Gravity hat am 30. Januar offiziell das neue PC- und Konsolenspiel „KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -, im Folgenden als KAMiBAKO bezeichnet)" in allen Regionen der Welt außer Japan veröffentlicht.

Gravity Announces Global Release of World Craft RPG 'KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -)'!

KAMiBAKO ist ein World Craft RPG, das einzigartige Genres wie Map Crafting, Puzzles, Kämpfe und RPGs kombiniert und so ein einzigartiges Erlebnis bietet. In einer durch eine große Spaltung zersplitterten Welt, in der das Land mit kubischen Löchern übersät ist, beginnt die Reise zur Wiederherstellung des Landes und zur Wiederbelebung der Welt.

Als Restaurator kann der Spieler das Puzzle der Zersplitterung lösen, und auf nicht zersplitterten Ländereien können durch Landwirtschaft, Bauwesen und andere Aktivitäten Feldfrüchte und produzierte Materialien gewonnen werden. Die Spieler können die auf dem Land erscheinenden Monster besiegen, um Würfel zu sammeln, mit denen sie Geister beschwören und das in den Würfeln enthaltene Mana nutzen können, um während der Kämpfe mächtige Spezialmanöver zu entfesseln.

KAMiBAKO ist weltweit auf Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 und Nintendo Switch™-Plattformen digital erhältlich. Die Spieler können das Spiel sofort nach dem Kauf von der KAMiBAKO-Verkaufsseite auf jeder Plattform herunterladen. Das Spiel unterstützt Koreanisch, Englisch, Japanisch und Vereinfachtes/Traditionelles Chinesisch. Im August 2024 wurde KAMiBAKO in Japan sowohl als Paket als auch als digitale Version für PlayStation®4, PlayStation®5 und Nintendo Switch™ vorveröffentlicht.

Yoo Joon, Leiter des Business-Teams bei Gravity, erklärte: „KAMiBAKO bietet eine überwältigende Spielwelt auf einer riesigen offenen Weltkarte und ist ein einzigartiges Genre von Rollenspielen, das einzigartige Unterhaltung verspricht. Spieler, die ein neuartiges Spielerlebnis suchen, das es so noch nicht gab, werden mit Sicherheit zufrieden sein. Wir hoffen auf großes Interesse bei Nutzern."

Einzelheiten zu den digitalen Versionen von KAMiBAKO für Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 und Nintendo Switch™ finden Sie auf den jeweiligen KAMiBAKO-Verkaufsseiten.

[Offizielle Gravity-Website] http://www.gravity.co.kr

[KAMiBAKO(KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Offizielle Steam-Seite] https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Offizielle PlayStation-Seite] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008937

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Offizielle Nintendo Switch-Seite] https://www.nintendo.com/us/store/products/kamibako-switch/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2605360/Gravity_Announces_Global_Release_World_Craft_RPG__KAMiBAKO__KAMiBAKO.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2426649/5132844/Gravity_Logo.jpg