Gravity annonce la sortie mondiale du World Craft RPG « KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) » !

SÉOUL, Corée du Sud, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La société mondiale de jeux Gravity a officiellement lancé le nouveau jeu pour PC et consoles « KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -, ci-après dénommé KAMiBAKO) » dans les régions du monde entier, à l'exception du Japon, le 30.

Gravity Announces Global Release of World Craft RPG 'KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -)'!

KAMiBAKO est un World Craft RPG qui combine des genres uniques tels que la map crafting, les énigmes, les batailles et les RPG, offrant ainsi une expérience unique. Dans un monde fragmenté par une grande division, où la terre est criblée de trous cubiques, se déroule le parcours pour restaurer la terre et raviver la vitalité du monde.

En tant que restaurateur, le joueur peut résoudre l'énigme de la fragmentation et, sur les terres qui ne sont pas fragmentées, il est possible d'obtenir des récoltes et des matériaux produits par l'agriculture, la construction de bâtiments et d'autres activités. Les joueurs peuvent vaincre les monstres qui surgissent sur les terres pour collecter des cubes, qui peuvent être utilisés pour invoquer des esprits et utiliser le mana contenu dans les cubes pour déclencher de puissants mouvements spéciaux pendant les combats.

KAMiBAKO est disponible à l'achat numérique sur les plateformes Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ dans les régions du monde. Les joueurs peuvent télécharger le jeu immédiatement après l'avoir acheté sur la page de vente de KAMiBAKO de chaque plateforme. Le jeu prend en charge le coréen, l'anglais, le japonais et le chinois simplifié/traditionnel. En août 2024, KAMiBAKO a fait l'objet d'une prévente au Japon sous forme de coffret et de version numérique pour PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™.

Yoo Joon, chef de l'équipe commerciale chez Gravity, a déclaré : « KAMiBAKO se targue de son ampleur impressionnante dans une vaste carte de monde ouvert, offrant un genre unique de RPG de création de monde pour un divertissement unique. Les joueurs qui recherchent une expérience de jeu différente et peu commune y trouveront leur compte. Nous espérons susciter l'intérêt des utilisateurs. »

Les détails concernant les versions numériques de KAMiBAKO pour Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ sont disponibles sur les pages de vente respectives de KAMiBAKO.

[Site officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[KAMiBAKO(KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Official Steam Page] https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Official PlayStation Page] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008937

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Page officielle Nintendo Switch] https://www.nintendo.com/us/store/products/kamibako-switch/

