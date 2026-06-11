Green Street intègre les données MyTraffic à sa base de données Retail Database Pro afin de fournir des informations sur la fréquentation au niveau des établissements à travers l'Europe

Un nouveau partenariat en matière de données permet à plus de 300 centres commerciaux répartis sur cinq grands marchés européens de bénéficier d'analyses en temps réel de la fréquentation

LONDRES, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, leader dans le domaine des informations, des données et des analyses prédictives sur l'immobilier commercial, annonce aujourd'hui l'intégration des données de fréquentation piétonne de MyTraffic dans Retail Database Pro. Ce partenariat intègre des données de fréquentation au niveau des sites directement dans la plateforme d'analyse du commerce de détail européenne de Green Street, qui couvre plus de 300 centres commerciaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. MyTraffic utilise des données GPS mobiles anonymisées pour compter quotidiennement le nombre de visiteurs uniques d'un établissement, puis agrège ces données afin de fournir un chiffre annuel de fréquentation.

« La fréquentation est l'un des indicateurs en temps réel les plus fiables de la performance opérationnelle », déclare Edoardo Gili, analyste principal chez Green Street. « En intégrant les données spécifiques aux établissements de MyTraffic dans Retail Database Pro, nous offrons à nos clients un indicateur de performance clé supplémentaire qui vient étayer notre cadre d'évaluation. Ils peuvent ainsi comparer leurs actifs, suivre leurs performances et prendre des décisions en toute confiance. »

Cette intégration apporte une nouvelle dimension puissante en matière d'analyse des données consommateurs, directement au sein de la plateforme Green Street. Les clients peuvent désormais accéder à :

l'évolution de la fréquentation sur les 12 derniers mois , mise à jour chaque mois pour suivre les tendances de consommation

, mise à jour chaque mois pour suivre les tendances de consommation l'évolution de la fréquentation d'une année sur l'autre , permettant aux équipes de suivre l'impact direct de la composition des locataires et des décisions en matière de location

, permettant aux équipes de suivre l'impact direct de la composition des locataires et des décisions en matière de location des indicateurs de reprise par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de 2019, offrant un contexte pertinent pour évaluer la performance des actifs

Les établissements sont classés à la fois par pays et selon la notation de qualité Green Street, ce qui permet une analyse comparative multidimensionnelle. Les données sont intégrées dans le tableau des établissements de Retail Database Pro, dans les pages détaillées des établissements et dans le module des concurrents les plus proches, ce qui permet de disposer d'informations sur la fréquentation exactement là où les décisions sont prises.

« Notre méthode de localisation GPS anonymisée offre une image précise et respectueuse de la vie privée de la manière dont les consommateurs interagissent avec les magasins physiques. » « En intégrant notre solution à Retail Database Pro de Green Street, nous rendons ces données exploitables à grande échelle sur cinq grands marchés européens », déclare Pauline Paris, directrice marketing chez MyTraffic.

Le commerce de détail physique évolue rapidement, et les données sur la fréquentation sont essentielles pour comprendre où il se dirige. Grâce à ce partenariat avec Green Street, ces données sont désormais au cœur du processus d'évaluation et de comparaison des actifs immobiliers commerciaux européens.

L'intégration de MyTraffic est désormais disponible pour tous les clients Retail Database Pro et marque une nouvelle étape dans l'engagement indéfectible de Green Street à enrichir sa plateforme avec des données de premier ordre, au niveau des établissements. Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration, rendez-vous sur eu.greenstreet.com ou.

À propos de Green Street

Green Street est le premier fournisseur mondial de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de services de conseil sur les actifs immobiliers commerciaux. Depuis plus de 40 ans, Green Street fournit des informations d'une qualité inégalée et des données fiables sur les marchés publics et privés des actifs immobiliers, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et les autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions d'investissement et leurs choix stratégiques. L'entreprise fournit des informations exclusives sur le marché, des perspectives fondées sur des conclusions et des analyses prédictives. Aujourd'hui, la plateforme intégrée de Green Street est au service de plus de 4 000 entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie.

À propos de MyTraffic

MyTraffic est une plateforme européenne d'intelligence géographique qui mesure la fréquentation réelle dans 18 pays. La plateforme combine des données GPS, des données sur les dépenses et des données démographiques pour fournir des informations sur la fréquentation, les zones de chalandise, les profils des visiteurs et les performances des concurrents, aidant ainsi les commerçants, les restaurateurs, les acteurs de l'immobilier et d'autres acteurs à déterminer où s'implanter, à évaluer leurs performances et à se positionner par rapport au marché. Reconnu par plus de 600 entreprises, son outil Gini optimisé par l'IA rend ces analyses interactives et accessibles. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://hubs.ly/Q04jwVlW0.

Relations avec les médias :

[email protected]