Green Street integreert MyTraffic-gegevens in Retail Database Pro om voetverkeersintelligentie op vastgoedniveau in heel Europa te leveren

Nieuw datapartnerschap brengt realtime analyse van het aantal bezoekers naar meer dan 300 winkelcentra in vijf belangrijke Europese markten

LONDEN, 11 juni 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, de toonaangevende aanbieder van commerciële vastgoedintelligentie, gegevens en voorspellende analyses, kondigde vandaag de integratie van MyTraffic-voetverkeersgegevens in Retail Database Pro aan. Het partnerschap integreert bezoekersinformatie op vastgoedniveau rechtstreeks in het Europese retail-analyseplatform van Green Street, dat meer dan 300 winkelcentra in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje omvat. MyTraffic gebruikt geanonimiseerde mobiele GPS-gegevens om dagelijks het aantal unieke bezoekers aan een pand te tellen, samengevoegd om een jaarlijks aantal bezoekers te geven.

"Footfall is een van de sterkste realtime indicatoren van operationele prestaties", zei Edoardo Gili, Senior Analyst van Green Street. "Door de gegevens op vastgoedniveau van MyTraffic te integreren in Retail Database Pro, geven we klanten een andere belangrijke prestatie-indicator die ten grondslag ligt aan ons waarderingsframework - zodat ze activa kunnen benchmarken, prestaties kunnen volgen en met vertrouwen kunnen handelen".

De integratie levert een krachtige nieuwe laag van consumentenintelligentie rechtstreeks binnen het Green Street-platform. Cliënten kunnen nu toegang krijgen tot:

Trailing 12-month footfall , maandelijks bijgewerkt om gelijke tred te houden met veranderende consumententrends

, maandelijks bijgewerkt om gelijke tred te houden met veranderende consumententrends Jaar-op-jaar veranderingen in bezoeken , waardoor teams de directe impact van huurdermix en leasingbeslissingen kunnen volgen

, waardoor teams de directe impact van huurdermix en leasingbeslissingen kunnen volgen Herstelbenchmarks ten opzichte van de basiswaarden van 2019 vóór de pandemie, die een zinvolle context bieden voor de prestaties van activa

Eigenschappen worden gerangschikt op basis van zowel het land als de Green Street Quality Grade, waardoor een multidimensionale peer benchmarking mogelijk is. De gegevens zijn ingebed in de eigendomstabel, gedetailleerde eigendomspagina's en de dichtstbijzijnde concurrentmodule van Retail Database Pro, waardoor de footfall-intelligentie precies wordt geplaatst waar beslissingen worden genomen.

"Onze geanonimiseerde GPS-methodologie geeft een nauwkeurig, privacycompatibel beeld van hoe consumenten omgaan met fysieke retail. Door te integreren in Green Street's Retail Database Pro, maken we die intelligentie schaalbaar in vijf grote Europese markten," zei Pauline Paris, CMO bij MyTraffic.

Fysieke retail evolueert snel en voetverkeersgegevens zijn essentieel om te begrijpen waar het naartoe gaat. Door samen te werken met Green Street staat die intelligentie centraal in de evaluatie en benchmarking van Europese retail activa.

De MyTraffic-integratie is nu beschikbaar voor alle Retail Database Pro-cliënten en markeert de nieuwste stap in Green Street's voortdurende inzet om zijn platform te verrijken met best-in-class, property-level data. Voor meer informatie of om een demo aan te vragen, gaat u naar eu.greenstreet.com.

Over Green Street

Green Street is de toonaangevende wereldwijde aanbieder van bruikbaar commercieel Real Assets-onderzoek, nieuws, gegevens, analyses en adviesdiensten. Al meer dan 40 jaar levert Green Street ongeëvenaarde informatie en vertrouwde gegevens over de publieke en private vastgoedmarkten, waardoor investeerders, banken, geldschieters en andere deelnemers uit de sector hun investeringen en strategische beslissingen kunnen optimaliseren. Het bedrijf levert exclusieve marktinformatie, op conclusies gebaseerde inzichten en voorspellende analyses. Vandaag de dag bedient het geïntegreerde platform van Green Street meer dan 4.000 bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië.

Over MyTraffic

MyTraffic is een Europees locatie-intelligentieplatform dat het echte voetverkeer in 18 landen meet. Het verzamelt GPS-, uitgaven- en demografische gegevens om inzichten te geven over het aantal bezoekers, verzorgingsgebieden, bezoekersprofielen en benchmarks van concurrenten. Het helpt retailers, restaurants, vastgoedspelers en anderen om te beslissen waar ze moeten openen, hoe ze presteren en hoe ze zich tegen de markt opstellen. Vertrouwd door meer dan 600 bedrijven, maakt de AI-tool Gini deze analyses gespreksmatig en toegankelijk. Meer informatie: https://hubs.ly/Q04jwVlW0.

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