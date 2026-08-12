Green Street lanceert zijn MCP-server, aangedreven door GreenStreetAITM, die CRE Intelligence rechtstreeks verbindt met bedrijfsinstanties van Claude, ChatGPT, Gemini en andere AI-platforms

New MCP Server brengt eigen onderzoek, gegevens en voorspellingen van Green Street binnen de AI-tools die organisaties al gebruiken.

NEWPORT BEACH, Californië, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, de toonaangevende aanbieder van Real Assets-informatie, gegevens, nieuws en voorspellende analyses, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid van zijn MCP (Model Context Protocol) Server aan. Deze nieuwe mogelijkheid verbindt de eigen private en publieke marktinformatie van Green Street rechtstreeks met de AI-platforms waarop echte activaprofessionals al vertrouwen, inclusief bedrijfsinstanties van Claude, ChatGPT en Gemini, met ondersteuning voor aanvullende platforms die binnenkort komen.

De MCP Server is het nieuwste onderdeel van de GreenStreetAI-capaciteit en sluit zich aan bij AI Summaries, die door AI gegenereerde executive summaries naar elk Green Street-onderzoeksrapport brengt, en de aankomende AI Assistant, een Q&A-tool in natuurlijke taal die meer dan 14.000 rapporten en tientallen jaren nieuwsarchieven omvat. Samen zijn deze drie mogelijkheden de belangrijkste investering van Green Street om zijn onderzoek en gegevens toegankelijk te maken, ongeacht hoe en waar klanten werken.

Gebaseerd op tientallen jaren van eigen inzichten

Gebouwd op het Model Context Protocol (MCP), een open standaard voor het verbinden van AI-assistenten met externe gegevensbronnen, biedt de Green Street MCP-server gebruikers toegang in natuurlijke taal tot dezelfde eigen gegevensbestanden die institutionele CRE-organisaties al meer dan 40 jaar vertrouwen, zonder het AI-platform waarin ze al werken te verlaten en zonder handmatig zoeken, exporteren of vergelijken van gegevens tussen tools.

Bij de lancering verbindt de MCP-server zich met Green Street's Research, Company Data, Company Sector Data, Market Data, Market Forecast, Sales Comps en single-property Automated Valuation Model (AVM) -tools, verspreid over de VS, Canada, Europa en geselecteerd Australië, afhankelijk van het gegevensbestand. De vooraf samengestelde prompts van Green Street, waaronder "Get Research Summary" en "Get Market Overview", leveren op verzoek kant-en-klare samenvattingen van onderzoeken en marktdashboards op, en er wordt regelmatig een uitgebreidere bibliotheek met kant-en-klare AI-vaardigheden uitgebracht.

Van inzicht naar actie, in seconden

Green Street ontwierp de MCP-server om werkprocessen die traditioneel dagen en weken in beslag namen - het onderschrijven van een markt, het benchmarken van een REIT of het bouwen van een investeringscase - te comprimeren tot één natuurlijk taalgesprek. Gebruikers kunnen vragen met meerdere gegevensbestanden stellen, zoals het vergelijken van REIT-waarderingen met transactieactiviteiten of het rangschikken van markten op basis van risico-gecorrigeerd rendement, en antwoorden ontvangen op basis van de vertrouwde gegevens van Green Street in plaats van generieke webresultaten.

"Dit gaat over het ontmoeten van onze klanten binnen de tools die ze al elke dag gebruiken", zei Travis Valentine, Chief Technology Officer bij Green Street. "Geen nieuw platform, geen nieuwe login, alleen de informatie afkomstig van Green Street, beschikbaar op het moment dat een vraag opkomt".

" Green Street is al meer dan 40 jaar de vertrouwde bron van uniek inzicht in de wereld van echte activa. Met de lancering van MCP Server aangedreven door GreenStreetAI voldoen we aan de veranderende manieren waarop klanten onze informatie consumeren en gebruiken om kritische beslissingen te nemen. MCP Server creëert een krachtig vermogen voor klanten om AI-mogelijkheden te combineren met vertrouwde Green Street-informatie zoals nooit tevoren", zei Jeff Stuek, Chief Executive Officer van Green Street.

Bezoek de Green Street-website voor het boeken van een demo en GreenStreetAI's MCP Server zelf te ervaren.

De door AI gegenereerde informatie dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. AI-tools fungeren niet als vertrouwenspersonen.

Over Green Street

Green Street is de toonaangevende aanbieder van bruikbaar onderzoek, nieuws, gegevens, analyses en adviesdiensten op het gebied van vastgoed in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Al meer dan 40 jaar vertrouwen de grootste institutionele beleggers ter wereld op het onafhankelijke, onbevooroordeelde inzicht van Green Street om beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen. Green Street, met zijn hoofdkantoor in Newport Beach, Californië, combineert toonaangevend onderzoek, eigen gegevens en geavanceerde analyses die worden geleverd via een modern platform. Lees meer op greenstreet.com.

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Green Street Media Team

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