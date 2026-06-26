Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento de la marca a nivel nacional con Group 1 Chevrolet Spring en el norte de Houston

El negocio antes conocido como Sterling McCall Chevrolet ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca Group 1 unificada

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua a nivel nacional para unificar su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., una empresa de venta minorista de automóviles con sede en Houston y con concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Chevrolet Spring, antes conocida como Sterling McCall Chevrolet, la cual opera bajo su nuevo nombre desde el 22 de septiembre de 2025.

El concesionario del norte de Houston forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1. sin dejar de contar con el equipo local, la experiencia de Chevrolet y las relaciones con los clientes que han servido a las comunidades de Spring y del norte de Houston durante décadas.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Chevrolet a Group 1 Chevrolet Spring es parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni las operaciones cotidianas y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario del norte de Houston por más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario del norte de Houston que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Desde que adoptamos nuestro nuevo nombre, nuestros clientes encuentran al mismo equipo local que conocen y en el que confían, ahora con un vínculo más evidente con la solidez y los recursos de Group 1", afirmó Rodney Crow, gerente general de Group 1 Chevrolet Spring. "El nombre del edificio ha cambiado, pero lo que importa aquí sigue siendo lo mismo: una experiencia consistente, cómoda y transparente, ya sea que alguien esté buscando un Chevrolet nuevo, llevando su vehículo actual al servicio técnico o pensando en una permuta".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Chevrolet Spring continúa atendiendo a los clientes desde su ubicación actual en 17800 North Freeway en Houston, Texas, brindando apoyo a los conductores de Spring, The Woodlands, Tomball y las comunidades aledañas del norte de Houston con vehículos Chevrolet nuevos, vehículos usados, servicio certificado, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Chevrolet, a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Chevrolet cambió su nombre a Group 1 Chevrolet Spring?

Sterling McCall Chevrolet se convirtió en Group 1 Chevrolet Spring el 22 de septiembre de 2025, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios de Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes de Spring y las comunidades aledañas del norte de Houston. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Cómo pueden los compradores de automóviles encontrar un modelo o versión específica en el inventario disponible?

La mayoría de los sitios web de los concesionarios ofrecen un inventario en línea con opción de búsqueda, filtrado por modelo, versión, color y características, y muchos de ellos permiten a los compradores reservar un vehículo en tránsito o solicitar la localización desde otras tiendas de la red de distribución. Comunicarse directamente con el concesionario también puede ayudar a identificar el inventario por recibir que aún no ha sido publicado. Los modelos disponibles se pueden encontrar en Group 1 Automotive, Inc. y en Group 1 Chevrolet Spring.

¿Qué significa ahorro óptimo de combustible?

El ahorro óptimo de combustible depende del tipo de vehículo. Por lo general, las camionetas y los vehículos todoterreno grandes permiten menor ahorro de combustible que los sedanes o los crossovers, en tanto que los modelos híbridos y eléctricos ofrecen un ahorro considerablemente mayor en cada categoría. Las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) reflejan pruebas estandarizadas y los resultados reales pueden variar en función del estilo de conducción, el tráfico, el terreno y el clima.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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directora de Marketing, Marca y Comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.