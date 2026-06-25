Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Acura Sugar Land en Sugar Land

El negocio antes conocido como Sterling McCall Acura of Sugar Land ahora es uno de los concesionarios que operan al alero de la marca Group 1 unificada

HOUSTON, 25 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua para unificar a nivel nacional su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Acura Sugar Land, antes conocido como Sterling McCall Acura of Sugar Land, que opera con este nuevo nombre desde el 20 de abril de 2026.

El concesionario de Sugar Land forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecer a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares de operaciones de Group 1. No obstante este cambio, mantendrá el equipo local, la experiencia de Acura y las relaciones con los clientes a los que atiende en Sugar Land y el condado de Fort Bend.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Acura of Sugar Land a Group 1 Acura Sugar Land es parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni las operaciones cotidianas y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Desde 2018, Group 1 Automotive es la propietaria y operadora del concesionario de Sugar Land. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio seguir tratando con el concesionario de Sugar Land que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"El mismo equipo de Sugar Land, el mismo espacio de exposición, pero ahora dentro de la red más extensa de Group 1", señaló Kolby Wahl, gerente general de Group 1 Acura Sugar Land. "Nuestro deseo es que cada paso, desde la compra hasta la solicitud de servicio, sea coherente y sencillo".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Acura Sugar Land sigue prestando servicios a los clientes desde su ubicación actual en 7201 Addison Avenue en Sugar Land, Texas y apoya a los conductores de Sugar Land, Missouri City, Richmond y las comunidades vecinas del condado de Fort Bend con nuevos vehículos Acura, vehículos usados, servicio Acura, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Acura of Sugar Land a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Acura of Sugar Land cambió su nombre a Group 1 Acura Sugar Land?

Sterling McCall Acura of Sugar Land se convirtió en Group 1 Acura Sugar Land el 20 de abril de 2026 como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios en Estados Unidos. El nombre nuevo refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes de Sugar Land y las comunidades vecinas del condado de Fort Bend. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Qué significa ahorro óptimo de combustible?

El ahorro óptimo de combustible depende del tipo de vehículo. Por lo general, las camionetas y los vehículos todoterreno grandes permiten menor ahorro de combustible que los sedanes o los crossovers, en tanto que los modelos híbridos y eléctricos ofrecen un ahorro considerablemente mayor en cada categoría. Las estimaciones de la EPA reflejan pruebas estandarizadas y los resultados reales pueden variar en función del estilo de conducción, el tráfico, el terreno y el clima.

Si deseo comprar un auto usado, ¿cómo puedo conocer el historial del vehículo antes de efectuar la compra?

Un informe de historial del vehículo puede ayudarle a identificar accidentes informados, conflictos de titularidad o discrepancias en el odómetro. Asimismo, los compradores pueden revisar registros de servicio, buscar señales de desgaste inconsistente, así como solicitar una inspección profesional para recabar más información antes de la compra.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Contacto para los medios:

Kimberly Barta

Directora de Marketing, Marca y comunicaciones

[email protected]

503-539-0756

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en los Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

FUENTE Group 1 Automotive, Inc.