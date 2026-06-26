Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Group 1 Honda Kingwood in Kingwood

El antiguo Sterling McCall Acura ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua para unificar a nivel nacional su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Group 1 Honda Kingwood, antes conocido como Sterling McCall Honda, que opera bajo esta nueva denominación desde el 4 de mayo de 2026.

El concesionario de Kingwood forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1. No obstante este cambio, mantendrá el equipo local, la experiencia de Honda y las relaciones con los clientes en los que se ha apoyado durante décadas para atender Kingwood y el noreste de Houston.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Honda a Group 1 Honda Kingwood forma parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni en las operaciones cotidianas, y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales bajo el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario de Kingwood durante más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente la ubicación con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario de Kingwood que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Nuestros clientes de Kingwood conservaron al equipo que ya conocían y contaron con el respaldo de los recursos de Group 1", expresó Kimberly Eddy, directora general de Group 1 Honda Kingwood. "Lo que importa es la experiencia: constante y transparente, desde la venta hasta el servicio de mantenimiento".

Continuidad del servicio y compromiso local

Group 1 Honda Kingwood continúa atendiendo a los clientes desde su ubicación actual en 22575 US Highway 59 en Kingwood, Texas y brinda apoyo a los conductores de Kingwood, Humble, Atascocita, Porter y las comunidades aledañas del noreste de Houston con vehículos Honda nuevos, vehículos usados, servicio Kia, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Honda a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Honda cambió su nombre a Group 1 Honda Kingwood?

Sterling McCall Honda se convirtió en Group 1 Honda Kingwood el 4 de mayo de 2026 como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios en Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes de Kingwood y las comunidades aledañas del noreste de Houston. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Es seguro comprar un vehículo en línea?

Comprar en línea es seguro cuando se hace a través de concesionarios oficiales establecidos, que ofrecen precios claros, informes del historial del vehículo, políticas de devolución o cambio y un manejo seguro de la documentación. Verificar al vendedor, revisar todos los términos antes de firmar y programar una inspección o prueba de manejo siempre que sea posible, son precauciones fundamentales.

¿Qué debo saber antes de elegir entre un modelo Honda híbrido y uno a gasolina?

Honda ofrece versiones híbridas de varios de sus modelos más populares, que por lo general brindan un consumo de combustible significativamente menor en la conducción urbana a cambio de un aumento moderado en el precio. Entre los aspectos que conviene considerar se encuentran el kilometraje anual, la proporción de conducción en ciudad y en carretera, y las tendencias del valor de reventa. Comparar el precio y el consumo estimado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) de las versiones específicas que está considerando le permitirá calcular el tiempo necesario para recuperar la inversión.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

Contacto para los medios:

Kimberly Barta

Directora de Marketing, Marca y comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.