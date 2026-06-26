Group 1 Automotive continúa promoviendo el posicionamiento nacional de la marca con Lexus Clear Lake en la zona de Clear Lake

El antiguo Sterling McCall Lexus ahora es uno de los concesionarios que operan bajo la marca unificada Group 1

HOUSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, como parte de su iniciativa continua a nivel nacional para unificar su extensa red de concesionarios, Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta minorista de automóviles con sede en Houston y con concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, destacó a Lexus Clear Lake, antes conocida como Sterling McCall Lexus of Clear Lake, la cual opera bajo su nueva denominación desde el 2 de septiembre de 2025.

El concesionario del área de Clear Lake forma parte del número creciente de sucursales en Estados Unidos que se han incorporado a la iniciativa para ofrecer a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares de operaciones de Group 1. No obstante este cambio, mantendrá el equipo local, la experiencia de Lexus y las relaciones con los clientes que han distinguido al concesionario en las comunidades de Clear Lake y Bay Area durante más de dos décadas.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Lexus of Clear Lake a Lexus Clear Lake forma parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. En línea con los estándares de denominación de concesionarios de Lexus, el concesionario opera bajo el nombre de Lexus, aunque sigue formando parte íntegramente de la red de Group 1. La nueva marca no supuso ninguna modificación en la propiedad, el personal, la oferta de productos ni en las operaciones diarias.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario del área de Clear Lake durante más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente la ubicación con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, otorga a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario del área de Clear Lake que conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Desde que adoptamos nuestro nuevo nombre, nuestros clientes encuentran al mismo equipo local que conocen y en el que confían, ahora con un vínculo más evidente con la solidez y los recursos de Group 1", afirmó Lyza Postell, gerenta general de Lexus Clear Lake. "El nombre del edificio ha cambiado, pero lo que importa aquí sigue siendo lo mismo: una experiencia consistente, conveniente y transparente, ya sea que alguien esté buscando un Lexus nuevo, llevando su vehículo actual al servicio técnico o pensando en cambiarlo por otro".

Continuidad del servicio y compromiso local

Lexus Clear Lake continúa atendiendo a los clientes desde su ubicación actual en 18160 Gulf Freeway en Friendswood, Texas, brindando apoyo a los conductores de Friendswood, Webster, League City, Clear Lake y las comunidades vecinas de Bay Area con vehículos Lexus nuevos, vehículos usados, servicio certificado, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Lexus of Clear Lake a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Lexus of Clear Lake cambió su nombre a Lexus Clear Lake?

El 2 de septiembre de 2025, Sterling McCall Lexus of Clear Lake pasó a llamarse Lexus Clear Lake, como parte de una iniciativa de alineación de marca a nivel nacional de Group 1 Automotive. Para cumplir con los estándares de la marca, el nuevo nombre sigue las pautas oficiales de Lexus, mientras que el concesionario se mantiene dentro de la red de Group 1. De este modo, continuará atendiendo a los clientes de Friendswood, League City y las comunidades vecinas de Bay Area. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia consistente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Lexus es propiedad de Toyota?

Sí. Lexus es la división de vehículos de lujo de Toyota Motor Corporation, lanzada al mercado en 1989. Los vehículos Lexus comparten la base de ingeniería de Toyota, pero ofrecen diseños, materiales y una experiencia en el concesionario totalmente diferenciados y enfocados en el segmento de lujo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la aprobación de un financiamiento para un vehículo de lujo?

El financiamiento de vehículos de lujo sigue los mismos principios fundamentales que cualquier otro crédito automotriz (historial crediticio, ingresos, relación deuda-ingreso y pago inicial), aunque los montos de los préstamos suelen ser significativamente mayores. Las entidades financieras suelen aplicar criterios más estrictos cuando se trata de montos elevados, y los programas de arrendamiento financiero son muy comunes en el segmento de lujo. Los concesionarios tienen la capacidad de comparar ofertas entre diversas entidades financieras.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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Directora de Marketing, Marca y comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.