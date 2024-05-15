GSMA M360 Eurasia в Баку -- на повестке ИИ, сети нового поколения и мобильные технологии

В отчете GSMA «Мобильная экономика Евразии 2024» отмечается рост активности в области 5G на фоне движения региона к цифровизации

БАКУ, Азербайджан, 15 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Согласно недавно опубликованному отчету GSMA «Мобильная экономика Евразии» (Mobile Economy Eurasia Report), выпущенному в преддверии Международной конференции GSMA M360 Eurasia, к 2030 году на 5G будет приходиться более 40% мобильных соединений в Евразии.

Мероприятие, организованное при поддержке генерального спонсора Azercell, завтра соберет мировых лидеров индустрии мобильной связи и представителей регуляторных органов. На конференции GSMA Foundry в сотрудничестве с партнерами — IBM, Европейским космическим агентством и Barcelona supercomputer centre — представит демонстрационный стенд, где будет представлено, как отраслевое сотрудничество стимулирует революционные инновации благодаря таким инициативам, как GSMA & IBM AI Challenge, GSMA Foundry & ESA Mobility Makerspace Challenge и Open Gateway Challenge. Пройдите по ссылке, чтобы просмотреть программу.

Директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти (John Giusti) говорит: «M360 Eurasia предоставляет бизнес-лидерам и представителям регуляторных органов площадку для обсуждения вопросов, которые помогут странам Евразии достичь своих целей в области связи, будь то подготовка к внедрению 5G или изучение возможностей использования искусственного интеллекта на благо бизнеса и жителей региона».

5G набирает обороты в Евразии

В отчете «Мобильная экономика 2024 — Евразия» отмечается, что 5G играет важную роль в процессах трансформации региона. Поскольку правительства стран региона уделяют все больше внимания интеграции 5G в национальные планы развития, мобильные операторы инвестируют в 5G для удовлетворения растущего спроса на расширенные возможности связи.

В отчете также приводится следующая информация:

К 2030 году 5 G добавит почти 23 млрд долларов в экономику Евразии, а уровень распространения 5 G вырастет с менее чем 1% в 2023 году до 41% к 2030 году.

В 2023 году индустрия мобильной связи принесла экономике Евразии дополнительно 200 млрд долларов, что эквивалентно 7,9% ВВП, и поддержала 770.000 рабочих мест, что иллюстрирует важность мобильной связи для цифровой экономики.

Тем не менее, между странами Евразии существует значительный разрыв по уровню использования мобильной связи, который наиболее велик в Туркменистане (51%) и Таджикистане (48%) по сравнению со средним мировым показателем в 37%.

Операторы связи поддерживают инициативу GSMA Open Gateway и внедряют искусственный интеллект для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации сетей.

M360 Eurasia открывает серию конференций M360 в 2024 году. Конференции M360, организуемые GSMA, объединяют региональную мобильную экосистему для выявления, внедрения и развития инноваций, которые служат основой для формирования благоприятиной бизнес-среды и социальных изменений.

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