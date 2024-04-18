GSMA M360 Eurasia 2024 возвращается в Баку

M360 Eurasia второй год подряд пройдет в Баку (Азербайджан), где соберутся лидеры мобильной индустрии и других отраслей, а также высокопоставленные политики, чтобы обсудить вопросы региональной трансформации

ЛОНДОН, 18 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Конференция M360 Eurasia , организованная GSMA и генеральным спонсором Azercell, снова пройдет в Баку с 15 по 16 мая 2024 года в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На M360 Eurasia соберутся руководители ведущих корпораций мобильного сектора и других отраслей, а также лидеры регуляторных органов региона. В предыдущем мероприятии приняли участие представители 29 стран, 30% из которых – руководители высшего звена, и 45% участников - не из телеком отрасли. В этом году на конференции рассмотрят вопрос установления партнерских отношений между различными отраслями, чтобы подготовиться к революции ИИ.

Повестка фокусируется на ускорении цифровой трансформации стран СНГ и соседних регионов. Ключевыми темами обсуждения станут «Повсеместная цифровизация», «Сети будущего» и «Роль генеративного ИИ».

Среди анонсированных спикеров:

Зарина Зейналова ( Zarina Zeynalova ), генеральный директор Azercell

), генеральный директор Azercell Яна Кримпе (Jana Krimpe), генеральный директор и основатель, B.EST Solutions

Евгений Настрадин (Evgeny Nastradin), генеральный директор Beeline Казахстан

Джон Джусти ( John Giusti ), директор по нормативно-правовому регулированию, GSMA

), директор по нормативно-правовому регулированию, GSMA Лара Дьюар ( Lara Dewar ), директор по маркетингу, GSMA

), директор по маркетингу, GSMA Д-р Эмин Ислам Татли ( Emin Islam Tatli ), директор по информационным технологиям Turkcell

), директор по информационным технологиям Turkcell Петр Дворжак ( Petr Dvorak ), генеральный директор по партнерским рынкам, Vodafone Group

M360 Eurasia проводится при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генерального спонсора Azercell. Посетители и представители средств массовой информации могут зарегистрироваться на мероприятие по ссылке .

Директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти: «Поскольку промышленность и общество в регионе Евразия трансформируются беспрецедентными темпами, отрасли связи необходимо иметь площадку, где можно познакомиться с новыми технологиями, оценить возможности для развития, а также встретиться с людьми, которые определяют цифровую повестку в регионе. M360 Eurasia — именно такая площадка, а Баку является идеальным местом, чтобы региональный бизнес мог изучить мировой опыт, а глобальные компании – расширить свое присутствие по всей Евразии».

Серия M360: региональный фокус, глобальное влияние

M360 от GSMA представляет собой серию международных конференций, которые объединяют мобильную экосистему регионов. Конференции направлены на обнаружение, развитие и внедрение инноваций, которые служат основой для позитивной бизнес-среды и социальных изменений. Следующим мероприятием M360 станет форум M360 LATAM, который пройдет в Мехико с 5 по 6 июня 2024 года. Мы приглашаем вас узнать больше о GSMA, пройдя по ссылке .

О GSMA GSMA — это глобальная организация, объединяющая мобильную экосистему для поиска, разработки и внедрения инноваций, лежащих в основе создания благоприятной деловой среды и социальных изменений. Наше видение состоит в том, чтобы раскрыть всю силу связи для процветания людей, промышленности и общества. GSMA представляет мобильных операторов, организации мобильной экосистемы и смежных отраслей и осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: «Связь во благо», «Отраслевые услуги и решения» и «Просветительская деятельность». Эта деятельность включает в себя продвижение регулирования, которое способствует решению ключевых социальных проблем, поддержку технологий, обеспечивающих работу мобильной отрасли, а также предоставление крупнейшей в мире платформы для объединения мобильной экосистемы на мероприятиях серии MWC и M360.

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