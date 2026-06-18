Gulf Winds International nombra a Eric Smith vicepresidente de desarrollo de negocios

SEABROOK, Texas, 18 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gulf Winds International, un proveedor líder de drayage y transporte nacional, anunció que Eric Smith se unió a la compañía como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, apoyando a su equipo de Mid-Market.

"Gulf Winds ha construido una base sólida y espero contribuir a su crecimiento continuo", dijo Smith. "La atención se centra en atraer el negocio adecuado, ejecutar bien y escalar de una manera que respalde la red".

Gulf Winds International nombra a Eric Smith como vicepresidente de desarrollo de negocios.

Smith cuenta con más de 10 años de experiencia en logística y transporte, con cargos de liderazgo anteriores en Everest Transportation Systems y Circle Logistics. También es un veterano del Ejército de los Estados Unidos, donde desarrolló el enfoque de liderazgo estructurado que continúa guiando su trabajo en la actualidad.

En Gulf Winds, Smith se centrará en impulsar un crecimiento sostenible a través de una ejecución alineada en ventas, operaciones, precios e incorporación. Su enfoque enfatiza la creación de asociaciones a largo plazo y el escalamiento de una manera que respalde el servicio, la estabilidad y el desempeño operativo.

Para más información sobre Gulf Winds International, visite www.gwii.com.

Acerca de Gulf Winds International

Gulf Winds International es un proveedor líder de transporte intermodal y nacional que presta servicios a los principales mercados portuarios e interiores de los Estados Unidos, incluidos Houston, Dallas, Fort Worth, Mobile, Memphis, Savannah, Charleston, Norfolk y Baltimore. La empresa ofrece soluciones de transporte de contenedores, transbordo, patio de contenedores (CY), transporte intermodal y servicios logísticos integrados. Con una flota de chasis administrada de forma privada, activos controlados y plataformas tecnológicas patentadas, Gulf Winds ofrece soluciones confiables y escalables para la cadena de suministro. Su red basada en activos y sus herramientas de visibilidad impulsadas por la tecnología respaldan el transporte eficiente de puerto a puerta, la integración de almacenes y la optimización integral de la carga en los principales mercados logísticos de EE. UU.

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FUENTE Gulf Winds International, Inc.