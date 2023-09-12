Güney Koreli Biyoteknoloji Şirketi Portrai Inc. Farmasötik İlaç Geliştirmede Yapay Zeka Veri Analizini Etkinleştirmek için Infortrend Depolamayı Benimsiyor

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Infortrend Technology

12 Sep, 2023, 03:00 ET

TAIPEI, 12 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama üreticisi Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), Güney Koreli biyoteknoloji şirketi Portrai Inc. şirketine, farmasötik ilaç geliştirme için yapay zeka ve RNA analizini birleştiren yenilikçi araştırma teknolojilerini etkinleştirmek üzere EonStor GS kurumsal birleşik depolama çözümü sağladı.

Portrai Inc., yeni hedefleri ve hastalıkla ilgili biyobelirteçleri incelemek için "Mekansal Transkriptomi" adı verilen son teknoloji bir RNA analiz teknolojisinde uzmanlaşmıştır. Şirket, farmasötik ilaç geliştirmede devrim yaratmayı amaçlayan benzersiz bir yapay zeka ve Mekansal Transkriptominin kombinasyonu kullanıyor. Bu analiz teknolojisi, 1 cm2 boyutundaki bir görüntü için sürekli olarak 10 GB ila 1 TB arasında değişen veriler üretiyor ve bu da depolama alanı gerektiriyor. Bulut depolama çözümleri, düşük internet verimi ve kurumsal sınıf planlar için pahalı aylık abonelikler nedeniyle yetersiz kalıyordu. Bu nedenle şirket, yapay zeka hesaplamasıyla üretilen büyük miktarda araştırma verisini depolayabilecek ve işleyebilecek makul fiyatlı, fiziksel bir çözüm arıyordu.

Portrai, Infortrend'in depolamasını sistem kararlılığı ve performansı konusundaki itibarı nedeniyle seçti. Biyoteknoloji şirketine, gelişmiş ve zorlu RNA analiz teknolojisini etkinleştirmek için Infortrend'in 84 NL-SAS sürücü x 18 TB ile tam yüklü EonStor GS 3024 birleşik depolama ve JBOD JB3060L'yi kullanması önerildi. Bu çözüm, 1,2 PB'a kadar kullanılabilir depolama alanı sunarak veri depolama talebinin üstesinden kolayca geldi. Ayrıca kesinti süresini en aza indirmek için yedekli bir denetleyici tasarımı, yedekleme için veri çoğaltma / yansıtma, sürekli büyüyen araştırma verileri için gelecekte ölçeklenebilirlik ve tarayıcı tabanlı  arayüz ile verimli yönetim özelliklerine sahiptir.

Portrai Inc. CEO'su Daeseung Lee "Farmasötik ilaç geliştirme sürecinde, Mekansal Transkriptomi ve yapay zeka analizi büyük miktarda veri üretir. Infortrend, makul fiyatlandırma, iyi müşteri hizmetleri ve teknik destekle birlikte depolama kararlılığı ve kapasitesi sunuyor, bu nedenle Infortrend'in depolama çözümünden son derece memnunuz" dedi.

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Infortrend Hakkında 

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfenwww.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology

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