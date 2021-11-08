GWM получает более 6000 предзаказов на ORA GOOD CAT за 48 часов после презентации в Таиланде

Благодаря плавным линиям общий внешний вид модели ORA GOOD CAT выглядит округлым и массивным, что делает ее узнаваемой. Ее светодиодные головные фары круглой формы выглядят столь же изящно, как и кошачьи глаза. Цветовое решение основано на контрасте двух цветов — например, в комбинации зеленого и белого или красного и черного — как во внешнем оформлении кузова, так и в интерьере, что придает этому автомобилю стиль ретро и гламурный вид.

Модель ORA GOOD CAT оснащена интеллектуальной комплексной («3 в 1») системой электропривода, характеризующейся повышенной емкостью аккумулятора и более высоким КПД зарядки, что существенно увеличивает пробег автомобиля и скорость зарядки. Если вы второпях забудете зарядить аккумулятор заранее, то эта система может подзарядить его на 100 км пробега за 12 минут.

За 30 минут она может обеспечить зарядку с 30 до 80% от полной емкости аккумулятора, а максимальный пробег при полном заряде достигает 500 км.

С точки зрения впечатлений от вождения модель ORA GOOD CAT оснащается более продуманными и безопасными комплектациями, что повышает ее удобство в использовании. Ее сиденья выполняются из мягкой кожи, а их высота и угол наклона спинки могут свободно регулироваться. Кроме того, предусматривается возможность сохранения в памяти трех наборов положений сиденья, которые могут быстро активироваться в соответствии с манерой вождения различных пользователей.

Примечательно, что водительское сиденье может даже функционировать в качестве массажного кресла для уставшего водителя.

Кроме того, имеются комплектации, обеспечивающие повышенную безопасность. Модель ORA GOOD CAT оснащается системой ACC, включающей в себя адаптивный круиз-контроль и панорамное изображение с 360-градусным обзором. При движении по перегруженной городской дороге вышеупомянутая функция позволит пользователю получать четкое представление об окружающей обстановке. Изображение может перемещаться автоматически, следуя за движущимся вперед автомобилем, в соответствии с информацией о дорожных условиях, получаемой в режиме реального времени, и при необходимости замедляться благодаря интеллектуальному функционалу системы. Это не только обеспечивает пользователю безопасность вождения, но и снимает усталость при его нахождении за рулем в течение длительного времени.

Появление модели ORA GOOD CAT означает, что компания GWM добилась устойчивого развития в сфере новой энергетики при поддержке двухплатформенной технологии.

В действительности, до появления модели ORA GOOD CAT в Таиланде под брендом ORA уже было представлено несколько моделей на автосалоне IAA Mobility 2021, а также официально объявлено о том, что ее предпродажная презентация в Европе пройдет в декабре текущего года.

Глава бренда ORA Дун Юдун (Dong Yudong) заявил на Онлайн-конференции зарубежных дистрибьюторов 2021 года, что компания GWM имеет наиболее полноценную цепочку поставок и крупнейший масштаб производства аккумуляторных электромобилей, а предлагаемая ею продукция и ценовые выгоды являются мощными опорами, позволяющими завоевать для бренда ORA соответствующую долю на мировом рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1679763/image.jpg

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