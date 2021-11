La société GWM reçoit plus de 6 000 précommandes pour ORA GOOD CAT en 48 heures après son lancement en Thaïlande

Avec ses lignes douces, l'apparence générale d'ORA GOOD CAT est ronde et pleine, ce qui la rend distinctive. Ses phares à LED sont ronds et ont l'air aussi mignons que les yeux d'un chat. Les deux couleurs contrastent, par exemple la combinaison du vert et du blanc, du rouge et du noir, que ce soit dans l'apparence ou dans le design intérieur, ce qui le rend rétro et tendance.

ORA GOOD CAT dispose d'un système de propulsion électrique intégré 3-en-1 intelligent, qui se distingue par une plus grande capacité de stockage d'énergie, une efficacité de charge supérieure, améliorant efficacement son autonomie et sa vitesse de charge. Lorsque vous êtes pressé et que vous oubliez de charger à l'avance, le système peut charger une batterie d'une autonomie de 100 km en 12 minutes.

Il peut atteindre un niveau de 30 à 80 % de la batterie en 30 minutes, et une autonomie maximale de 500 km lorsqu'elle est entièrement chargée.

En termes d'expérience de conduite, ORA GOOD CAT est équipé de configurations plus intelligentes et plus sûres, ce qui la rend plus conviviale. Il est doté de sièges en cuir délicat, et la hauteur du siège ainsi que l'angle du dossier sont librement réglables. Il dispose également de trois ensembles de mémoires de siège qui peuvent être activés rapidement pour s'adapter aux différentes habitudes de conduite des utilisateurs.

Fait remarquable, le siège du conducteur peut même offrir une fonction de massage lorsque le conducteur est fatigué.

Il y a ensuite les configurations d'assistance à la sécurité. ORA GOOD CAT est équipé du régulateur de vitesse adaptatif ACC et du système d'image panoramique à 360 degrés. Lorsque l'utilisateur conduit sur un axe urbain encombré, la fonction ci-dessus lui permet d'avoir une vue claire de l'environnement. Il peut se déplacer automatiquement pour suivre un véhicule devant lui, en fonction des conditions routières en temps réel, et ralentir intelligemment si nécessaire. Cela permet non seulement d'assurer la sécurité de la conduite de l'utilisateur, mais aussi de réduire la fatigue lors de longues périodes de conduite.

La naissance d'ORA GOOD CAT indique que GWM a atteint un développement régulier dans le domaine des nouvelles énergies avec le support de la technologie à double plate-forme.

En fait, avant le lancement de ORA GOOD CAT en Thaïlande, la marque ORA a déjà présenté plusieurs modèles à l'IAA Mobility 2021, et a officiellement annoncé qu'elle sera disponible en prévente en Europe en décembre de cette année.

Dong Yudong, PDG de la marque ORA, a déclaré lors de la Conférence en ligne des distributeurs d'outre-mer 2021 que GWM possède la chaîne d'approvisionnement en BEV la plus complète et la plus grande échelle de fabrication, et que ses avantages en termes d'offre de produits et de coûts sont les puissants soutiens d'ORA pour s'emparer de la part du marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1679763/image.jpg

SOURCE GWM