HAI ROBOTICS gewinnt den „Next-Gen Supply Chain Award" in der Kategorie Robotik

Das HAIPICK ACR-System unterstützt die automatische Lagerverwaltung und eignet sich für verschiedene Lagerszenarien, indem es automatisches Transportieren, Auslagern, Einlagern und Sortieren einsetzt. Die HAIPICK-Roboter, die mit mehreren Sensoren zur integrierten Positionierung ausgestattet sind, verfügen über eine gute Steuerungspräzision von ±3 mm, um intelligente Kommissionierung, Transport, automatische Navigation, Hindernisvermeidung und automatisches Laden mit hoher Stabilität und Genauigkeit zu ermöglichen. Die HAIPICK-Roboter können sowohl Behälter als auch Kartons in bis zu 10 Meter hohe Regale kommissionieren und einlagern. Sie können bis zu 8 Lasten befördern, um die Kommissionierplätze kontinuierlich mit Waren zu versorgen.

Die Möglichkeiten der HAIPICK-Roboter zur Lagerautomatisierung bieten dem Kunden große Vorteile, wie z. B. eine schnelle Einsatzzeit und eine 100%ige Erfolgsquote, wobei die örtlichen Vorschriften und die OSHA-Norm vollständig eingehalten werden.

„Unsere bahnbrechende ACR-Technologie ermöglicht es unseren Kunden, die Logistik der nächsten Generation zu erreichen, indem sie die Betriebseffizienz um 300 bis 400 % steigern, die Lagerdichte um 230 % erhöhen und hocheffiziente Abläufe erzielen,'' so Richie Chen, Gründer und CEO des Unternehmens.

HAI ROBOTICS wird die Auszeichnung auf der virtuellen NextGen Supply Chain Conference vom 2. bis 4. November überreicht.

Informationen zu HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, ein Vorreiter für autonome Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung durch Robotertechnologie und KI-Algorithmen anzubieten. Ziel ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen.

Das 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art. Das Unternehmen produziert jährlich 10.000 Roboter in einer 18.000 m² großen Fabrik in Dongguan, China.

HAI ROBOTICS wurde 2016 mit Hauptsitz in Shenzhen, China, gegründet und hat fünf Tochtergesellschaften in Hongkong SAR, Japan, Singapur, den USA und den Niederlanden gegründet, die den Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter, von denen mehr als 50 % Ingenieure sind. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 600 Patente für wichtige geistige Eigentumsrechte in den Bereichen Positionierung, Robotersteuerung und Lagerverwaltung erworben.

