HAI ROBOTICS, nommé lauréat de la catégorie Robotique « Next-Gen Supply Chain Award »

Le système HAIPICK ACR prend en charge la gestion automatique des entrepôts et est bien adapté aux divers scénarios d'entreposage en utilisant le transport, la récupération, le stockage et le tri automatisés. Les robots HAIPICK, construits avec plusieurs capteurs capables d'un positionnement intégré, offrent une bonne précision de contrôle de ± 3 mm pour permettre une sélection, un transport, une navigation automatique, un évitement des obstacles et un chargement automatique intelligents avec une stabilité et une précision élevées. Les robots HAIPICK peuvent soulever et placer des bacs ainsi que des cartons sur des étagères de stockage jusqu'à 10 mètres de haut. Ils peuvent transporter jusqu'à 8 charges pour alimenter en continu les stations de préparation de commandes de marchandises à la personne.

Les capacités d'automatisation des entrepôts des robots HAIPICK se traduisent par de puissants avantages pour les clients, notamment un temps de déploiement rapide et un taux de réussite de 100 %, en totale conformité avec les réglementations locales et la norme OSHA.

« Notre technologie révolutionnaire ACR permet aux clients d'atteindre une logistique de nouvelle génération, par exemple en augmentant l'efficacité opérationnelle de 300 à 400 %, en augmentant la densité de stockage de 230 % et en obtenant des opérations à haute efficacité », a déclaré Richie Chen, fondateur et PDG de la société.

HAI ROBOTICS recevra le prix lors de la conférence virtuelle NextGen Supply Chain Conference du 2 au 4 novembre.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pionnier des systèmes de robotique autonome de manutention (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'intelligence artificielle. Il vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde. La société a un rendement annuel de 10 000 robots avec une usine de 18 000 m² à Dongguan, en Chine.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 000 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts.

