Haier Energy fait ses débuts au salon Intersolar Europe 2026 avec des solutions énergétiques intégrées destinées aux particuliers et aux entreprises

Ce nouveau portefeuille associe la production d'énergie solaire, le stockage, la gestion de l'énergie et l'optimisation basée sur l'intelligence artificielle afin de soutenir la transition énergétique en Europe

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, l'un des principaux salons mondiaux dédiés au secteur de l'énergie solaire et du stockage d'énergie, Haier Energy présente sa toute dernière gamme de solutions énergétiques destinées aux particuliers et aux entreprises (secteur commercial et industriel, C&I), conçues pour aider les ménages et les entreprises à améliorer leur résilience énergétique, à optimiser leur consommation et à accélérer la décarbonisation.

Haier Energy Makes Intersolar Europe 2026 Debut with Integrated Residential and C&I Energy Solutions New portfolio combines solar generation, storage, energy management and AI-driven optimisation to support Europe's energy transition

L'entreprise présente un écosystème complet qui intègre la production d'énergie solaire, le stockage d'énergie, la gestion intelligente de l'énergie et le négoce d'énergie. Parmi les principales innovations présentées figurent le système de stockage d'énergie domestique tout-en-un E-Tower Ultra (ESS), la plateforme ESS E-Bank, des onduleurs photovoltaïques et la plateforme de gestion d'énergie HEnvision basée sur l'IA.

Favoriser une gestion plus intelligente de l'énergie pour les ménages européens

Alors que les consommateurs européens sont confrontés à la volatilité des prix de l'énergie et à la hausse des coûts de l'électricité, la solution intelligente pour particuliers de Haier Energy favorise une plus grande autonomie énergétique et une utilisation plus efficace de l'énergie.

L'E-Tower Ultra se caractérise par une architecture modulaire sans câble, conçue pour simplifier l'installation et la mise en service. Le système intègre une technologie de protection active contre les incendies et est conçu pour fonctionner de manière fiable à des températures pouvant avoisiner les -20 °C. L'optimisation énergétique basée sur l'IA analyse les tarifs d'électricité en temps réel, afin d'ajuster automatiquement les stratégies de charge et de décharge, aidant ainsi les propriétaires à optimiser leur autoconsommation et à réduire leurs dépenses énergétiques.

Une fois intégré à la plateforme HEnvision, le système peut également tenir compte des prévisions météorologiques et des habitudes de consommation des ménages, afin d'optimiser davantage la consommation d'énergie. Un module de secours en option pour l'ensemble du logement permet une commutation transparente, garantissant ainsi la continuité de l'alimentation des charges domestiques essentielles en cas de coupure de courant.

Le système E-Bank ESS est conçu pour faciliter son installation et son utilisation. Il intègre des interfaces dédiées au réseau et à la charge, une mesure sans câble et un système de fixation magnétique ne nécessitant aucun outil. Le système fonctionne à des températures comprises entre -30 °C et 60 °C et intègre un système de détection des pannes basé sur l'intelligence artificielle, afin d'améliorer la fiabilité opérationnelle.

Les solutions C&I mettent l'accent sur l'efficacité, la sécurité et la conformité au réseau électrique

Pour les clients commerciaux et industriels, la solution C&I Smart Solution de Haier Energy associe des onduleurs photovoltaïques, des onduleurs hybrides triphasés d'une puissance comprise entre 30 kW et 125 kW, ainsi que la plateforme d'intelligence artificielle HEnvision, afin d'optimiser les performances énergétiques tout en répondant aux exigences en constante évolution du réseau électrique.

L'un des principaux points forts est le nouvel onduleur photovoltaïque de 150 kW, équipé de huit canaux indépendants de conversion optimale d'énergie (MPPT), afin d'optimiser le rendement énergétique quelles que soient les conditions du site.

L'onduleur intègre une technologie de semi-conducteurs au carbure de silicium (SiC) de troisième génération, qui offre un meilleur rendement de conversion, des pertes d'énergie réduites, de meilleures performances thermiques et une plus grande fiabilité à long terme par rapport aux solutions classiques à base de silicium. Cette technologie permet également de concevoir des systèmes plus compacts et d'obtenir des performances de commutation plus rapides, améliorant l'efficacité opérationnelle dans des environnements exigeants.

Afin de renforcer encore davantage la sécurité du système, l'onduleur intègre un disjoncteur de protection contre les défauts d'arc (AFCI) basé sur l'intelligence artificielle, ainsi qu'une surveillance en temps réel de la température des bornes CC, ce qui contribue à réduire les risques opérationnels et à assurer la protection à long terme des équipements.

Cette solution est conçue pour un large éventail d'applications dans les secteurs commercial et industriel, notamment les sites de production, les parcs industriels et les bâtiments commerciaux qui souhaitent accroître leur utilisation d'énergies renouvelables.

Grâce à son portefeuille en pleine expansion de technologies énergétiques intelligentes, Haier Energy entend aider ses clients du monde entier à faire progresser la transition vers un avenir énergétique plus durable et plus résilient.

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