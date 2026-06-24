Haier Energy เปิดตัวครั้งแรกในงาน Intersolar Europe 2026 ด้วยโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการสำหรับที่อยู่อาศัย และภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

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Haier Energy

24 Jun, 2026, 10:39 CST

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ผสานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของยุโรป

มิวนิก, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในงาน Intersolar Europe 2026 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานจัดแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกด้านอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงาน Haier Energy ได้นำเสนอกลุ่มพอร์ตโฟลิโอโซลูชันพลังงานสำหรับภาคที่อยู่อาศัยและภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) รุ่นล่าสุด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเร่งการลดการปล่อยคาร์บอน

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Haier Energy Makes Intersolar Europe 2026 Debut with Integrated Residential and C&I Energy Solutions
Haier Energy Makes Intersolar Europe 2026 Debut with Integrated Residential and C&I Energy Solutions
New portfolio combines solar generation, storage, energy management and AI-driven optimisation to support Europe's energy transition
New portfolio combines solar generation, storage, energy management and AI-driven optimisation to support Europe's energy transition

บริษัทได้นำเสนอระบบนิเวศพลังงานแบบครบวงจรที่ผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ และการซื้อขายพลังงานเข้าไว้ด้วยกันแบบบูรณาการ โดยนวัตกรรมสำคัญที่นำมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) สำหรับที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร E-Tower Ultra, แพลตฟอร์ม ESS รุ่น E-Bank, อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Inverters) และ HEnvision ที่เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานด้วย AI

สนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับครัวเรือนในยุโรป

ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้บริโภคในยุโรปกำลังเผชิญอยู่ โซลูชัน Residential Smart Solution ของ Haier Energy ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระด้านพลังงานในระดับที่สูงขึ้น และช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

E-Tower Ultra มาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์แบบไร้สายเคเบิล ซึ่งช่วยให้การติดตั้งและการเริ่มต้นใช้งานระบบเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ตัวระบบติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันการเกิดอัคคีภัยเชิงรุก และได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพในสภาพอุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาเซลเซียส ระบบเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำการวิเคราะห์อัตราค่าไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ และปรับกลยุทธ์การชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้เองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม HEnvision ระบบยังสามารถนำข้อมูลพยากรณ์อากาศและรูปแบบการใช้พลังงานภายในครัวเรือนมาประมวลผลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโมดูลสำรองไฟฟ้าสำหรับบ้านทั้งหลังให้เลือกติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถสลับเข้าสู่โหมดสำรองไฟได้อย่างราบรื่น เพื่อรับรองได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบสำคัญภายในบ้านยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง

E-Bank ESS ได้รับการออกแบบโดยมุ่งเน้นความเรียบง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน โดยมาพร้อมอินเทอร์เฟซแยกเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและโหลดใช้งาน ระบบวัดค่าที่ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และระบบติดตั้งแบบแม่เหล็กที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ โดยระบบนี้สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง 60 องศาเซลเซียส และมีระบบตรวจจับความผิดปกติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันสำหรับภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นความสำคัญที่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงข่ายไฟฟ้า

สำหรับลูกค้าในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม โซลูชัน C&I Smart Solution ของ Haier Energy ได้ผสานอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามเฟสขนาดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ถึง 125 กิโลวัตต์ และแพลตฟอร์ม AI HEnvision เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด พร้อมยังสามารถรองรับข้อกำหนดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคืออินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ขนาด 150 กิโลวัตต์ ซึ่งติดตั้งช่องติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) แบบอิสระจำนวน 8 ช่อง เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ในระดับสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของพื้นที่ติดตั้งที่แตกต่างกัน

อินเวอร์เตอร์รุ่นดังกล่าวใช้เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide: SiC) รุ่นที่สาม ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงกว่า ลดการสูญเสียพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการความร้อนให้ดีขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันที่ใช้สารกึ่งตัวนำซิลิคอนแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยให้สามารถออกแบบระบบให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และรองรับการสลับการทำงานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการใช้งานสูง

เพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบให้มากยิ่งขึ้น อินเวอร์เตอร์ยังมาพร้อมระบบตัดวงจรเมื่อเกิดอาร์กไฟฟ้า (Arc Fault Circuit Interrupter: AFCI) ที่ทำงานร่วมกับ AI รวมถึงระบบตรวจวัดอุณหภูมิของขั้วต่อกระแสตรง (DC terminal) แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และสนับสนุนการปกป้องสินทรัพย์ได้ในระยะยาว

โซลูชันดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรม หรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น

ด้วยการขยายพอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง Haier Energy มุ่งหวังที่จะสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้านพลังงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้น มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

https://www.haier-energy.com/
https://www.haier.com/global/

SOURCE Haier Energy

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