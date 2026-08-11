Hallandale Eats: Savor the Summer regresa con 26 restaurantes representando los sabores de 15 países

26 restaurantes. 15 países. Una ciudad.

HALLANDALE BEACH, Florida, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hallandale Eats: Savor the Summer continúa hasta el 20 de agosto, invitando a residentes y visitantes a descubrir la vibrante escena gastronómica de Hallandale Beach a través de exclusivos menús de precio fijo (prix-fixe) desde tan solo $10. Con la participación de 26 restaurantes que representan 15 países y tradiciones culinarias, esta promoción de seis semanas convierte una salida a comer en una aventura gastronómica alrededor del mundo sin salir de la ciudad.

Desde Perú y Cuba hasta Tailandia, Italia, Colombia y la cocina mediterránea, los restaurantes participantes ofrecen desde especialidades de los chefs y comidas de varios tiempos hasta hamburguesas gourmet, postres artesanales y auténtica cocina internacional. Los comensales también podrán descubrir algunos de los restaurantes más recientes de Hallandale Beach, entre ellos Signor Sassi, P. Pole Pizza, Boost E&V Juice Bar y Barrel Wine & Cheese.

Hallandale Eats invita a los visitantes a explorar nuevas cocinas, redescubrir sus restaurantes favoritos del vecindario y apoyar a los negocios locales que contribuyen a la identidad multicultural de Hallandale Beach, mientras disfrutan de ofertas exclusivas disponibles únicamente durante la promoción.

"Durante seis años, Hallandale Eats ha motivado a residentes y visitantes a descubrir la extraordinaria variedad de restaurantes que hacen de Hallandale Beach su hogar", afirmó el Dr. Jeremy Earle, administrador municipal y director ejecutivo de la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Hallandale Beach. "El programa ofrece una oportunidad única para conocer nuevos restaurantes, disfrutar de ofertas exclusivas y apoyar a los negocios locales que ayudan a definir nuestra comunidad."

Además de celebrar la creciente escena gastronómica de Hallandale Beach, Hallandale Eats impulsa la afluencia de clientes y aumenta la visibilidad de los negocios locales durante la temporada de verano, fortaleciendo la economía de la ciudad e invitando a los comensales a vivir nuevas experiencias culinarias.

Para consultar la lista completa de restaurantes participantes, menús, ofertas especiales y novedades del programa, visite https://belocalhb.com/hallandale-eats/.

Acerca de BE Local

BE Local es una iniciativa de la Agencia de Reurbanización Comunitaria de Hallandale Beach (Hallandale Beach Community Redevelopment Agency) que promueve los negocios locales e incentiva a residentes y visitantes a comprar, comer y apoyar a los establecimientos de Hallandale Beach mediante iniciativas estratégicas de mercadeo y programas de participación comunitaria.

Acerca de la Agencia de Reurbanización Comunitaria de Hallandale Beach

Desde 1996, la Agencia de Reurbanización Comunitaria de Hallandale Beach ha impulsado el desarrollo económico y mejorado la calidad de vida mediante el crecimiento empresarial, alianzas comunitarias, la revitalización de vecindarios e inversiones estratégicas que generan oportunidades económicas sostenibles.

FUENTE Hallandale Beach Community Redevelopment Agency