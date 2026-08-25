HAVIT, IFA 2026'da Sektörün Önde Gelen 12 Mikrofonlu Yapay Zeka Ses Teknolojisini Tanıtacak

BERLİN,/PRNewswire/ -- IFA 2026 fuarında HAVIT, dinleme deneyiminin geleceğini yeniden tanımlamak amacıyla yapay zeka teknolojisi ile akustik mühendisliğinin derin entegrasyonunu ön plana çıkararak en son akıllı ses yeniliklerini sergileyecek.

28 Yıllık Ses Alanındaki Uzmanlık, Akıllı Yeniliklere Öncülük Ediyor

HAVIT to Unveil Industry-Leading 12-Mic AI Audio Innovation at IFA 2026

28 yılı aşkın ses uzmanlığıyla'na sahip olan HAVIT, profesyonel akustik araştırmalar, tescilli yapay zeka algoritmaları ve kullanıcı odaklı yenilikler sayesinde ses teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. 110'dan fazla ülke ve bölgede 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren HAVIT, daha akıllı ve daha sürükleyici ses deneyimleri sunmaya kendini adamıştır.

IFA 2026'da HAVIT, "SPACE Meets Imagination" konseptinden ilham alan amiral gemisi ürünü SPACE Serisi'ni sergileyecek. Gelişmiş akıllı ses teknolojilerini entegre eden bu seri, farklı senaryolar için kişiselleştirilmiş dinleme deneyimleri sunarak ses cihazlarını basit çalma araçlarından akıllı yardımcılar haline getiriyor.

Gelişmiş 12 Mikrofonlu AI Akustik Mimarisi: Gürültü Engelleme ve Arama Performansını Bir Üst Düzeye Taşıyor

IFA 2026 fuarında HAVIT, sektör lideri 12 mikrofonlu sistem, 4 dinamik sürücü ve çift AI yongası içeren gelişmiş bir akustik mimariye sahip yeni bir ürünü tanıtacak. Güçlü donanımı yapay zeka algoritmalarıyla birleştirerek, daha akıllı gürültü kontrolü, gelişmiş ses işleme ve optimize edilmiş ses performansı sunar.

Bu yenilikçi sistem, hassas ses algılama ve akıllı gürültü azaltma özellikleri sayesinde daha etkili gürültü engelleme, 100 Hz–2 kHz aralığında daha geniş frekans kapsama alanı, daha hızlı ortam tepkisi ve daha net görüşme kalitesi sunarak, daha sürükleyici ve kesintisiz bir ses deneyimi sağlar.

Geleceğe Bakış: Ses Cihazlarını Sizi Anlayan Akıllı Yardımcılara Dönüştürmek

HAVIT, ses teknolojisindeki bir sonraki evrimin sadece ses kalitesini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda teknoloji ile günlük yaşam arasında daha doğal ve verimli bir bağ kurmakla da ilgili olduğuna inanmaktadır. Yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, ses cihazları basit birer çıkış aracı olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve farklı senaryolara uyum sağlayan akıllı yardımcılar haline gelecektir.

Bundan sonra da HAVIT, akıllı ses sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla akustik teknolojiye, yapay zeka algoritmalarına ve kullanıcı deneyimi alanındaki yeniliklere yatırım yapmaya devam edecektir. HAVIT, dünya çapındaki kullanıcılara daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş ve daha yüksek kaliteli ses deneyimleri sunarak, küresel akıllı ses pazarında önemli bir aktör olmayı hedeflemektedir.

IFA 2026'da HAVIT ile tanışın

HAVIT, dünya çapındaki medya temsilcilerini, iş ortaklarını ve ziyaretçileri IFA 2026'da en son akıllı ses yeniliklerini deneyimlemeye davet ediyor.

Tarih: 4–8 Eylül 2026

Stand: H4.2-103

Yer: Berlin ExpoCenter City, Almanya

IFA 2026'da HAVIT'e katılarak akıllı ses teknolojisinin geleceğini keşfedin.