HAVIT s'apprête à présenter une innovation audio IA à 12 microphones d'avant-garde à l'occasion de l'IFA 2026

BERLIN, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'IFA 2026, HAVIT va présenter ses dernières innovations en matière d'audio intelligent, mettant en avant l'intégration poussée de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie acoustique pour redéfinir l'avenir de l'écoute.

28 ans d'expertise dans le domaine de l'audio au service d'une innovation intelligente

HAVIT to Unveil Industry-Leading 12-Mic AI Audio Innovation at IFA 2026

Forte de plus de 28 ans d'expertise dans le domaine de l'audio, HAVIT continue de faire progresser la technologie audio grâce à des recherches acoustiques professionnelles, à des algorithmes d'IA exclusifs et à des innovations centrées sur l'utilisateur. Au service de plus de 100 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 110 pays et régions, HAVIT offre des expériences audio plus intelligentes et plus immersives.

À l'occasion du salon IFA 2026, HAVIT présentera sa gamme phare SPACE, inspirée par le concept « SPACE Meets Imagination ». Grâce à l'intégration de technologies audio intelligentes d'avant-garde, cette gamme offre des expériences d'écoute personnalisées adaptées à différents contextes, transformant ainsi les appareils audio de simples outils de lecture en compagnons intelligents.

Architecture acoustique avancée à 12 microphones et IA : améliorer la réduction du bruit et la qualité des appels

Lors du salon IFA 2026, HAVIT présente un nouveau produit doté d'une architecture acoustique de pointe, comprenant un système à 12 microphones à la pointe de la technologie, 4 haut-parleurs dynamiques et deux puces IA. Alliant un matériel performant à des algorithmes d'IA, ce produit offre une gestion plus intelligente du bruit, un traitement sonore amélioré et des performances audio optimisées.

Ce système innovant offre une suppression du bruit plus efficace, une plage de fréquences plus étendue (de 100 Hz à 2 kHz), une réactivité accrue aux bruits ambiants et des appels plus clairs grâce à une captation précise de la voix et à une réduction intelligente du bruit, pour une expérience audio plus immersive et fluide.

Perspectives d'avenir : transformer les appareils audio en compagnons intelligents qui vous comprennent

HAVIT pense que la prochaine évolution de la technologie audio ne consiste pas seulement à améliorer la qualité sonore, mais aussi à créer un lien plus naturel et plus efficace entre la technologie et la vie quotidienne. À mesure que l'IA continue d'évoluer, les appareils audio ne se limiteront plus à être de simples outils de diffusion, mais deviendront des compagnons intelligents capables de comprendre les besoins des utilisateurs et de s'adapter aux différents contextes.

À l'avenir, HAVIT va continuer d'investir dans les technologies acoustiques, les algorithmes d'intelligence artificielle et l'innovation en matière d'expérience utilisateur afin de stimuler le développement du secteur de l'audio intelligent. En proposant aux utilisateurs du monde entier des expériences audio plus intelligentes, plus personnalisées et de meilleure qualité, HAVIT veut devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'audio intelligent.

Venez découvrir HAVIT à l'IFA 2026

HAVIT invite les médias du monde entier, ses partenaires et les visiteurs à découvrir ses dernières innovations en matière d'audio intelligent à l'IFA 2026.

Date : du 4 au 8 septembre 2026

Stand : H4.2-103

Lieu : ExpoCenter City de Berlin, Allemagne

Rejoignez HAVIT à l'IFA 2026 pour découvrir l'avenir de l'audio intelligent.