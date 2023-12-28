Health On Cloud расширяет глобальное присутствие с инновационной медицинской Metaverse-платформой

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Health On Cloud

28 Dec, 2023, 09:00 ET

СЕУЛ, Южная Корея, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Health On Cloud, инновационная компания в сфере современных решений для здравоохранения, с радостью объявляет о глобальной экспансии своей революционной Metaverse-платформы медицинских консультаций CURISALL, а также платформы медицинского образования MEDTIS. Планируется, что это расширение охватит Казахстан, Колумбию и несколько других стран Латинской Америки в 2024 году, ознаменовав стратегический шаг, который подчеркивает стремление компании к использованию Metaverse-технологии для удаленных медицинских и образовательных услуг.

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Metaverse medical consultation platform, CURISALL
Metaverse medical consultation platform, CURISALL
Health On Cloud Expands Global Presence with Innovative Metaverse Medical Platform
Health On Cloud Expands Global Presence with Innovative Metaverse Medical Platform

Майк Даудинг (Mike Dowding), директор по инновациям Health On Cloud, выразил заинтересованность в этой инициативе, отметив: «Использование Metaverse-технологий для удаленных медицинских и образовательных услуг кроет в себе невероятный потенциал, особенно в сельских сообществах развивающихся стран, где ограничен доступ к высококачественным медицинским услугам».

Компания Health On Cloud сосредоточена на объединяющем весь мир Virtual University Hospital, который включает в себя (i) Meta-Versity и (ii) Cloud Hospital. В соответствии с видением ВОЗ, Health On Cloud планирует создать мир, где никто не исключен из медицинского обслуживания.

Для достижения этой цели HOC использует свои технологии, чтобы представить современные цифровые решения в сфере здравоохранения в нескольких странах, в частности в Колумбии. HOC намеревается последовательно представлять CLOUD HOSPITAL и META-VERSITY в Колумбии в рамках совместного технико-экономического обоснования, которое охватывает ведущие медицинские учреждения и отраслевых партнеров. Целью является обеспечить здоровье граждан страны и повысить доступность здравоохранения, внеся вклад в долгосрочное благополучие страны. Кроме того, получая медицинские данные путем удаленных консультаций, Health On Cloud стремится внести вклад в новейшие достижения технологий в сфере здравоохранения.

Это исследование ставит своей целью выйти за границы Колумбии и постепенно распространиться на соседние страны. После Колумбии цифровые решения в сфере здравоохранения рассматриваются к внедрению в других странах Латинской Америки, которые относительно ограничены джунглями Амазонки.

Более того, Health On Cloud расширит свое внимание посредством MEDTIS, облачной образовательной платформы, которая предлагает специализированные курсы по онкологии, кардиологии и неврологии. Используя технологию расширенной реальности, платформа также предоставляет медицинское обучение в виртуальной реальности для медицинских сотрудников.

Эта инициатива знаменует значительный шаг в направлении создания мира, где основные медицинские услуги доступны каждому. Health On Cloud стремится инициировать интеграцию Metaverse и здравоохранения в международном масштабе, чтобы предоставить людям по всему миру возможность получать медицинское обслуживание высшего качества от ведущих специалистов, объединив Metaverse и здравоохранение.

Чтобы ускорить эту инициативу, доктор Санхун Джон (Sanghoon Jheon), президент Азиатского общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, основал организацию Smart Hospital Alliance, призванную расширить глобальную медицинскую доступность, образование, безопасность пациентов и удовлетворенность клиентов путем внедрения технологий ИКТ и Metaverse. Среди именитых участников — Группа госпиталей Сеульского национального университета (Seoul National University Hospital Group) и Медицинский центр Асан (Asan Medical Center) в Южной Корее, а также ведущие учреждения в Великобритании, Сингапуре и США, такие как Manchester University NHS Foundation Trust. Будучи ключевым членом Smart Hospital Alliance (SHA), компания Health On Cloud ориентируется на стимулирование продвижения здравоохранения посредством технологий и международных партнерств.

«Помимо удаленных консультаций, персонализированных медицинских рекомендаций и инновационных образовательных инициатив, Health On Cloud стремится поддерживать преобразующие проекты в центрах моделирования, расширяя исследования геномики тропических заболеваний и возглавляя раннее выявление рака. Это подчеркивает наше стремление к более здоровому и объединенному миру», — заключил Тим Джон (Tim Jheon).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308010/Metaverse_medical_consultation_platform__CURISALL.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308011/Health_On_Cloud_Expands_Global_Presence_with_Innovative_Metaverse_Medical_Platform.jpg

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