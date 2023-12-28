Health On Cloud расширяет глобальное присутствие с инновационной медицинской Metaverse-платформой

СЕУЛ, Южная Корея, 28 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Health On Cloud, инновационная компания в сфере современных решений для здравоохранения, с радостью объявляет о глобальной экспансии своей революционной Metaverse-платформы медицинских консультаций CURISALL, а также платформы медицинского образования MEDTIS. Планируется, что это расширение охватит Казахстан, Колумбию и несколько других стран Латинской Америки в 2024 году, ознаменовав стратегический шаг, который подчеркивает стремление компании к использованию Metaverse-технологии для удаленных медицинских и образовательных услуг.

Metaverse medical consultation platform, CURISALL Health On Cloud Expands Global Presence with Innovative Metaverse Medical Platform

Майк Даудинг (Mike Dowding), директор по инновациям Health On Cloud, выразил заинтересованность в этой инициативе, отметив: «Использование Metaverse-технологий для удаленных медицинских и образовательных услуг кроет в себе невероятный потенциал, особенно в сельских сообществах развивающихся стран, где ограничен доступ к высококачественным медицинским услугам».

Компания Health On Cloud сосредоточена на объединяющем весь мир Virtual University Hospital, который включает в себя (i) Meta-Versity и (ii) Cloud Hospital. В соответствии с видением ВОЗ, Health On Cloud планирует создать мир, где никто не исключен из медицинского обслуживания.

Для достижения этой цели HOC использует свои технологии, чтобы представить современные цифровые решения в сфере здравоохранения в нескольких странах, в частности в Колумбии. HOC намеревается последовательно представлять CLOUD HOSPITAL и META-VERSITY в Колумбии в рамках совместного технико-экономического обоснования, которое охватывает ведущие медицинские учреждения и отраслевых партнеров. Целью является обеспечить здоровье граждан страны и повысить доступность здравоохранения, внеся вклад в долгосрочное благополучие страны. Кроме того, получая медицинские данные путем удаленных консультаций, Health On Cloud стремится внести вклад в новейшие достижения технологий в сфере здравоохранения.

Это исследование ставит своей целью выйти за границы Колумбии и постепенно распространиться на соседние страны. После Колумбии цифровые решения в сфере здравоохранения рассматриваются к внедрению в других странах Латинской Америки, которые относительно ограничены джунглями Амазонки.

Более того, Health On Cloud расширит свое внимание посредством MEDTIS, облачной образовательной платформы, которая предлагает специализированные курсы по онкологии, кардиологии и неврологии. Используя технологию расширенной реальности, платформа также предоставляет медицинское обучение в виртуальной реальности для медицинских сотрудников.

Эта инициатива знаменует значительный шаг в направлении создания мира, где основные медицинские услуги доступны каждому. Health On Cloud стремится инициировать интеграцию Metaverse и здравоохранения в международном масштабе, чтобы предоставить людям по всему миру возможность получать медицинское обслуживание высшего качества от ведущих специалистов, объединив Metaverse и здравоохранение.

Чтобы ускорить эту инициативу, доктор Санхун Джон (Sanghoon Jheon), президент Азиатского общества сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, основал организацию Smart Hospital Alliance, призванную расширить глобальную медицинскую доступность, образование, безопасность пациентов и удовлетворенность клиентов путем внедрения технологий ИКТ и Metaverse. Среди именитых участников — Группа госпиталей Сеульского национального университета (Seoul National University Hospital Group) и Медицинский центр Асан (Asan Medical Center) в Южной Корее, а также ведущие учреждения в Великобритании, Сингапуре и США, такие как Manchester University NHS Foundation Trust. Будучи ключевым членом Smart Hospital Alliance (SHA), компания Health On Cloud ориентируется на стимулирование продвижения здравоохранения посредством технологий и международных партнерств.

«Помимо удаленных консультаций, персонализированных медицинских рекомендаций и инновационных образовательных инициатив, Health On Cloud стремится поддерживать преобразующие проекты в центрах моделирования, расширяя исследования геномики тропических заболеваний и возглавляя раннее выявление рака. Это подчеркивает наше стремление к более здоровому и объединенному миру», — заключил Тим Джон (Tim Jheon).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308010/Metaverse_medical_consultation_platform__CURISALL.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308011/Health_On_Cloud_Expands_Global_Presence_with_Innovative_Metaverse_Medical_Platform.jpg