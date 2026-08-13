HEART AEROSPACE HAT DEN ERSTEN FLUG DES GRÖSSTEN ELEKTROFLUGZEUGS DER WELT ABSOLVIERT

Der Flug fand am Mittwoch, dem 12. August, 2026, auf dem X1-Testgelände von Heart am Plattsburgh International Airport statt, einem regionalen Verkehrsflughafen, der eine Gemeinde mit 20.000 Einwohnern im Norden des Bundesstaates New York bedient. Der bemannte Flug dauerte 27 Minuten; dabei erreichte die X1 eine Höhe von 1.100 Fuß über Grund (AGL) und ihr vollelektrisches Antriebssystem lieferte mehr als ein Megawatt Leistung.

Der Flug wurde im Rahmen eines Sonder-Lufttüchtigkeitszeugnisses der FAA in der Kategorie „Experimental" (SAC-EC) durchgeführt; das Testprogramm umfasste das Rollen, den Start, den Steigflug, Manöver sowie die Landung. Die Mission wurde konzipiert, um den vollelektrischen Flug in einem für den kommerziellen Flugbetrieb relevanten Maßstab zu demonstrieren.

Der vollständig batteriebetriebene X1 verbrauchte bei seinem ersten Flug Strom im Wert von etwa 5 Dollar. Der Flug fand vor dem Hintergrund eines anhaltenden Anstiegs der weltweiten Kerosinpreise statt, die in der Woche bis zum 7. August durchschnittlich bei 3,50 US-Dollar pro Gallone lagen – ein Anstieg von 63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies unterstreicht das Potenzial des Elektroantriebs, strukturell niedrigere Betriebskosten für Flugzeuge zu erzielen und Fluggesellschaften gleichzeitig von den Schwankungen der globalen Ölmärkte unabhängig zu machen.

„Mit dem Erstflug der X1 hat Heart Aerospace den elektrischen Flug im Maßstab eines Verkehrsflugzeugs unter Beweis gestellt", sagte Anders Forslund, Gründer und CEO von Heart Aerospace. „Elektrische Verkehrsflugzeuge haben das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit der Fluggesellschaften grundlegend zu verändern und letztendlich die Kosten für Flugreisen für die Passagiere zu senken." „Dies ist der Kern unserer Vision für einen flotten Flugverkehr, bei dem die Elektrifizierung erschwinglichere, häufigere und umweltfreundlichere Flugverbindungen zu und von Flughäfen in der näheren Umgebung ermöglicht."

X1 ist ein Demonstrator in Originalgröße, der das Serienflugzeug ES-30 von Heart repräsentiert und dazu dient, Schlüsseltechnologien, Aerodynamik und Flugleistung sowie die organisatorischen Fähigkeiten von Heart zu validieren. Die ES-30 ist ein konventionelles, hybridelektrisches Regionalflugzeug mit starren Tragflächen und 30 Sitzplätzen, das derzeit für die Zertifizierung gemäß FAA Part 25 entwickelt wird. Das Unternehmen hat bereits Zusagen von großen Fluggesellschaften wie United Airlines, Air Canada und JSX erhalten.

„Der Erstflug der X1 ist eine bedeutende technische Errungenschaft für Heart Aerospace, ein Unternehmen, das United mit Stolz unterstützt", sagte Michael Leskinen, Finanzvorstand von United Airlines. „Elektrische Verkehrsflugzeuge haben echtes Potenzial, den Passagieren ein besseres Reiseerlebnis zu bieten und gleichzeitig unser Geschäft zu stärken, und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung der ES-30 durch Heart sowie auf ihre mögliche zukünftige Rolle im Streckennetz von United."

„Die Energiewende in der Luftfahrt wird eine Reihe von Lösungen erfordern, die von betrieblichen Effizienzsteigerungen über nachhaltige Flugkraftstoffe bis hin – letztendlich – zur Entwicklung neuer Flugzeugtechnologien reichen", sagte John Di Bert, Executive Vice President und Chief Financial Officer von Air Canada. „Unsere Investition in Heart Aerospace und das Modell ES-30 unterstreicht das Engagement von Air Canada, innovative Technologien zu fördern, die das Potenzial haben, die Luftfahrt zu revolutionieren." „Der Erstflug der X1 ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg, und wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf des ES-30-Programms weiterhin mit Heart Aerospace zusammenzuarbeiten, damit dieses Programm seinen Beitrag zur Zukunft der Regionalfliegerei leisten kann."

Heart geht davon aus, dass die ES-30, deren Inbetriebnahme für 2031 geplant ist, die Betriebskosten im Vergleich zu älteren Regionalflugzeugen um mehr als 40 % senken wird. Diese Einsparung ist auf niedrigere Energiekosten, einen geringeren Wartungsaufwand aufgrund vereinfachter elektrischer Antriebs- und Flugsysteme sowie eine höhere Betriebsverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Flugzeuge zurückzuführen, die durch eine integrierte Elektronik- und Softwarearchitektur ermöglicht werden.

Heart geht davon aus, dass sich dieser Kostenvorteil im Laufe der Zeit durch Fortschritte in der Batterietechnologie, durch technologiegestützte Effizienzsteigerungen bei der Besatzung sowie durch die geringe Anfälligkeit der ES-30 gegenüber einer weltweit zunehmenden Zahl emissionsbezogener Luftverkehrssteuern und -gebühren weiter vergrößern wird.

„Im Rahmen des X1-Programms hat Heart die Fähigkeit aufgebaut, ein von Grund auf neu entwickeltes elektrisches Verkehrsflugzeug zu entwerfen, zu bauen, zu testen, zu betreiben und kontinuierlich zu verbessern", sagte Ben Stabler, Chief Technology Officer. „Diese Full-Stack-Kompetenz bringen wir direkt in die ES-30 ein, unser erstes Serienflugzeug und die Grundlage für eine umfassendere Technologieplattform für elektrische Verkehrsflugzeuge."

Heart entwickelt derzeit in seinem Pilotwerk in Los Angeles das erste Vorserienmodell der ES-30; der Beginn der Flugtests ist für das Jahr 2028 geplant.

Das vollständige X1-Medienkit mit hochauflösenden Fotos und Videos ist unter https://www.heartaerospace.com/x1 und verfügbar.

Über Heart Aerospace

Heart Aerospace ist ein in Los Angeles ansässiger Hersteller von Elektroflugzeugen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kosten für Flugreisen zu senken. Im August 2026 führte Heart einen Testflug mit dem X1-Demonstrationsmodell des Unternehmens durch, dem weltweit größten batteriebetriebenen Flugzeug, und trieb damit die Entwicklung des elektrischen Flugverkehrs in Richtung der Kategorie der Verkehrsflugzeuge voran. Das erste Serienflugzeug des Unternehmens, die Heart ES-30, ist ein von Grund auf neu entwickeltes, hybridelektrisches Regionalflugzeug mit 30 Sitzplätzen, das dafür konzipiert wurde, kosteneffizienten Elektroflug in den alltäglichen Flugbetrieb zu integrieren. Mit Kundenaufträgen im Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar von führenden Fluggesellschaften wie United Airlines und Air Canada treibt Heart die Entwicklung von Technologien voran, um die elektrische Luftfahrt im kommerziellen Maßstab zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr über Heart und dessen Vision für ein reichhaltiges und erschwingliches Flugreiseangebot unter www.heartaerospace.com und.