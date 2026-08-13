HEART AEROSPACE RÉALISE LE PREMIER VOL DU PLUS GRAND AVION ÉLECTRIQUE AU MONDE

Le vol a eu lieu le mercredi 12th août, 2026, à la base d'essais en vol X1 de Heart, située à l'aéroport international de Plattsburgh, un aéroport commercial régional desservant une communauté de 20 000 habitants dans le nord de l'État de New York. La mission pilotée a duré 27 minutes, au cours desquelles le X1 a atteint une altitude de 1 100 pieds au-dessus du sol (AGL) et son système de propulsion entièrement électrique a fourni plus d'un mégawatt de puissance.

Le vol a été effectué dans le cadre d'un certificat spécial de navigabilité (SAC-EC) délivré par la FAA dans la catégorie « expérimental », avec un programme d'essai comprenant le roulage, le décollage, la montée, les manœuvres et l'atterrissage. Cette mission avait pour objectif de démontrer la faisabilité d'un vol entièrement électrique à une échelle adaptée aux opérations des compagnies aériennes commerciales.

Entièrement alimenté par des batteries, le X1 a consommé environ 5 dollars d'électricité lors de son premier vol. Ce vol s'est déroulé dans un contexte de hausse soutenue des prix mondiaux du kérosène, qui s'établissaient en moyenne à 3,50 dollars le gallon pour la semaine se terminant le 7 août, soit une hausse de 63 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cela met en évidence le potentiel de la propulsion électrique pour réduire durablement les coûts d'exploitation des avions, tout en affranchissant les compagnies aériennes de la volatilité des marchés mondiaux du pétrole.

« Avec le premier vol du X1, Heart Aerospace a fait la démonstration de la viabilité du vol électrique à l'échelle d'un avion de ligne commercial », a déclaré Anders Forslund, fondateur et PDG de Heart Aerospace. « Les avions commerciaux électriques pourraient bouleverser en profondeur la rentabilité des compagnies aériennes et, à terme, réduire le coût des voyages en avion pour les passagers. » « C'est là le cœur de notre vision pour des voyages aériens accessibles à tous : l'électrification permettra d'offrir des liaisons aériennes plus abordables, plus fréquentes et plus respectueuses de l'environnement, à destination et en provenance d'aéroports situés plus près de chez soi. »

Le X1 est un prototype à taille réelle représentatif de l'avion de série ES-30 de Heart, conçu pour valider les technologies clés, l'aérodynamique et les performances en vol, ainsi que les capacités organisationnelles de Heart. L'ES-30 est un avion de ligne régional hybride-électrique classique à voilure fixe de 30 places, actuellement en cours de développement en vue d'obtenir la certification FAA Part 25. Il a suscité l'intérêt de grandes compagnies aériennes, notamment United Airlines, Air Canada et JSX.

« Le premier vol du X1 constitue une avancée technique majeure pour Heart Aerospace, une entreprise que United est fière de soutenir », a déclaré Michael Leskinen, directeur financier de United Airlines. « Les avions commerciaux électriques offrent un réel potentiel pour améliorer l'expérience de voyage des passagers tout en renforçant notre activité, et nous nous réjouissons de voir Heart poursuivre le développement de l'ES-30 et de découvrir le rôle qu'il pourrait jouer à l'avenir au sein du réseau d'United. »

« La transition énergétique dans le secteur de l'aviation nécessitera toute une gamme de solutions, allant de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle aux carburants aériens durables, etra, à terme, le développement de nouvelles technologies aéronautiques », a déclaré John Di Bert, vice-président exécutif et directeur financier d'Air Canada. « Notre investissement dans Heart Aerospace et dans l'ES-30 témoigne de l'engagement d'Air Canada à soutenir les technologies innovantes susceptibles de transformer le secteur de l'aviation. » « Le premier vol du X1 marque une étape importante dans ce parcours, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Heart Aerospace à mesure que le programme ES-30 avance et contribue à l'avenir de l'aviation régionale. »

Avec une mise en service prévue pour 2031, Heart prévoit que l'ES-30 permettra de réduire les coûts d'exploitation des avions de plus de 40 % par rapport aux anciens appareils régionaux. Cette réduction s'explique par la baisse des coûts énergétiques, la diminution des besoins en maintenance grâce à la simplification de la propulsion électrique et des systèmes de vol électrifiés, ainsi que par l'augmentation du temps de disponibilité et de la fiabilité des appareils rendue possible par une architecture électronique et logicielle intégrée.

Heart prévoit que cet avantage en termes de coûts va s'accentuer au fil du temps grâce aux progrès de la technologie des batteries, aux gains d'efficacité de l'équipage rendus possibles par la technologie, ainsi qu'à la faible exposition de l'ES-30 à un nombre croissant de taxes et redevances aériennes liées aux émissions à l'échelle mondiale.

« Grâce au programme X1, Heart a développé les capacités nécessaires pour concevoir, construire, tester, exploiter et améliorer en permanence un avion commercial électrique entièrement nouveau », a déclaré Ben Stabler, directeur technique. « Nous intégrons directement cette capacité « full-stack » dans l'ES-30, notre premier avion de série et le pilier d'une plateforme technologique plus large destinée aux avions de ligne électriques. »

Heart développe actuellement le premier ES-30 de pré-série dans son usine pilote de Los Angeles, et les essais en vol devraient débuter en 2028.

Le dossier de presse complet consacré à la X1, comprenant des photos et des vidéos en haute résolution, est disponible sur, https://www.heartaerospace.com/x1 et.

À propos de Heart Aerospace

Heart Aerospace est un constructeur d'avions électriques basé à Los Angeles qui s'est donné pour mission de réduire le coût des voyages en avion. En août 2026, Heart a effectué un vol à bord du prototype X1 de la société, le plus grand avion électrique à batterie au monde, marquant ainsi une avancée décisive vers l'aviation électrique dans le secteur des avions de ligne. Le premier avion de série de la société, le Heart ES-30, est un avion régional hybride-électrique de 30 places, entièrement conçu à partir de zéro, destiné à intégrer le vol électrique à moindre coût dans l'exploitation quotidienne des compagnies aériennes. S'appuyant sur 9,4 milliards de dollars d'engagements de la part de clients, parmi lesquels figurent des compagnies aériennes de premier plan telles que United Airlines et Air Canada, Heart développe des technologies visant à rendre l'aviation électrique viable à l'échelle commerciale. Pour en savoir plus sur Heart et sa vision d'un transport aérien accessible à tous, rendez-vous sur www.heartaerospace.com et.