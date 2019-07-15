黑人市長們對特朗普政府發聲

華盛頓2019年7月15日 /美通社/ -- African American Mayors Association（非洲裔美國人市長協會，簡稱「AAMA」）慶祝美國最高法院要求美國商務部在2020年人口普查中去除國籍問題的決定，將不會受到特朗普政府(Trump Administration)的挑戰。

來自全美的非洲裔美國人市長們之前在一封致美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)和美國人口普查局局长Steven Dillingham的信件中，強調了包含像國籍這樣的問題的危險。在特朗普政府試圖迴避最高法院的裁決的情況下，AAMA对對任何想要利用國籍數據來「鎖定」弱勢群體的努力，發出了警告。

AAMA主席、喬治亞州奧古斯塔市長Hardie Davis表示：「我們很高興得知美國最高法院挫敗了特朗普政府明目張膽的嘗試，也就是對數百萬想要定居美國的有色人種人士進行打壓，并在人口普查中將他們排除出去。美國最高法院的裁決再次確認了法治，以及讓美國得以偉大的三權分立。現在是特朗普政府遵守信件要求和最高法院裁決精神，防止讓我們所領導的社區出現公民權被剝奪的惡果的時候了。」

AAMA对對繼續為進行公正和準確的人口普查進行鬥爭的倡導者，予以贊賞。拉丁裔、非洲裔拉丁裔混血種，以及那些來自於非洲和亚洲的移民，應該能夠在他們的社區中公正地獲得所分配的資源，并在政府中享有公平的代表權利。非洲裔美國人市長們將會繼續進行鬥爭，以便確保我們都能進行準確的人口普查，而且國籍數據不會被用來針對弱勢群體。

AAMA簡介

非洲裔美國人市長協會(AAMA)是唯一獨家代表全美500多位非洲裔美國人市長的組織。AAMA尋求支持地方領導者為他們的公民謀福利。AAMA的作用包括在能夠影響城市活力和可持續性的公共政策上面發揮一定的作用，為市長們提供領導和管理工具，並為參加協會的市長們分享關於市政管理的最佳實踐創造一個論壇。

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African American Mayors Association

SOURCE African American Mayors Association