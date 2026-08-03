Hensley Beverage Company nombra a Omar Perez presidente

PHOENIX, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hensley Beverage Company se complace en anunciar que Omar Perez asumirá el cargo de presidente a partir del 1 de agosto de 2026.

Perez dependerá directamente de Andy McCain, CEO de Hensley.

Perez se incorporó a Hensley en 2013 como responsable de control de gestión. Durante sus 13 años en la empresa, fue ascendido a director financiero en 2017 y, posteriormente, nombrado director de operaciones en 2024. A lo largo de estos puestos, ha adquirido una amplia experiencia en todas las áreas de negocio de Hensley, entre las que se incluyen Ventas, Finanzas, Planificación Estratégica, Marketing y Operaciones.

Al anunciar el nombramiento, el presidente Bob Delgado y el director ejecutivo Andy McCain destacaron la importancia de contar con una sólida planificación de la sucesión para prepararse ante las transiciones generacionales naturales en el liderazgo. "Confiamos en la capacidad de Omar para desempeñar con éxito esta función ampliada, a medida que nuestra próxima generación de líderes sigue desarrollándose y evolucionando", afirmaron. "Hensley cuenta con más de 70 años de historia de éxito ininterrumpido, impulsada por un liderazgo sólido, y estamos comprometidos a continuar con ese orgulloso legado en los años venideros".

Perez es natural de Puerto Rico. Se licenció en Administración de Empresas, con especialización en Contabilidad, por la Universidad de Puerto Rico en el año 2000, y obtuvo el título de Contable Público Certificado en 2002.

Fundada en 1955 por Jim Hensley, Hensley Beverage Company es uno de los distribuidores más grandes y respetados del sistema de distribución de Anheuser-Busch y cuenta con un legado de 71 años de excelencia en el sector de las bebidas.

FUENTE Hensley Beverage Company