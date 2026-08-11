H.I.G. Capital fait l'acquisition de Phoenix ME

LONDRES, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements alternatifs et gérant 75 milliards de dollars d'actifs, a le plaisir d'annoncer qu'une de ses filiales a fait l'acquisition de Phoenix ME Limited (« Phoenix » ou la « société »), un prestataire britannique de premier plan de services intégrés d'ingénierie mécanique et électrique destinés aux secteurs des centres de données, des sciences de la vie, des infrastructures et du commerce. Lee Compton, PDG et fondateur de Phoenix, réinvestira aux côtés de H.I.G., et l'équipe de direction actuelle de la société restera en place pour assurer la poursuite des activités. Jim Arnold rejoindra l'entreprise en tant que président du conseil d'administration et travaillera en collaboration avec la direction et H.I.G. pour accompagner Phoenix dans sa prochaine phase de croissance.

Phoenix est un prestataire de premier plan de services intégrés de conception, d'installation et de mise en service de systèmes mécaniques et électriques, qui accompagne une clientèle diversifiée composée d'entreprises de premier ordre avec lesquelles elle entretient des relations de longue date au Royaume-Uni et en Europe. La société s'est forgé une solide réputation d'excellence et de fiabilité dans la réalisation de projets complexes et stratégiques, notamment de nombreux projets d'infrastructure parmi les plus prestigieux de Londres, étroitement liés aux marchés en forte croissance des centres de données et des sciences de la vie. La société voit là une opportunité majeure de soutenir davantage ses clients actuels et futurs dans leurs projets les plus complexes et les plus stratégiques, de renforcer sa présence à travers l'Europe et d'élargir son offre de services, tant par une croissance organique que par des acquisitions stratégiques.

Lee Compton, PDG de Phoenix, a déclaré : « Phoenix est connue depuis longtemps pour sa qualité et sa fiabilité, et est un partenaire de confiance pour les entrepreneurs et les clients finaux les plus importants et les plus réputés de notre secteur. Nous envisageons l'avenir avec enthousiasme et sommes convaincus qu'en collaborant étroitement avec H.I.G., nous pourrons continuer à offrir des résultats exceptionnels à nos clients sur nos marchés finaux en pleine croissance ».

John Harper, directeur général de H.I.G. à Londres, a déclaré : « Les marchés finaux de Phoenix connaîtront une croissance rapide au cours des prochaines années. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Phoenix afin de tirer parti de son expérience déjà impressionnante dans la fourniture de services d'ingénierie à forte valeur ajoutée pour ces actifs complexes ».

À propos de Phoenix ME

Fondée en 1931, Phoenix propose des services spécialisés en ingénierie mécanique et électrique destinés aux secteurs des centres de données, des sciences de la vie, des infrastructures et du commerce. L'entreprise, dont le siège social est situé à Londres, est active au Royaume-Uni et en Europe continentale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur phoenixme.co.uk.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Sur la base du capital total levé par H.I.G. Capital et ses sociétés affiliées.

Contact :

John Harper

directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com