H.I.G. Capital finalise l'acquisition d'Avove

LONDRES, le 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les investissements alternatifs et gérant 75 milliards de dollars d'actifs, a le plaisir d'annoncer qu'une de ses filiales a acquis Avove Limited (« Avove » ou la « Société »), une société britannique de premier plan spécialisée dans les services d'infrastructure et d'ingénierie, spécialisée dans les marchés réglementés de l'eau et de l'électricité. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Avove propose des solutions complètes de conception et de construction aux entreprises de services publics dans les secteurs de l'eau, des eaux usées et de l'énergie. Elle est présente en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord et a acquis une solide réputation grâce à la qualité de ses prestations, à son statut d'employeur de choix et à sa contribution à la valeur sociale dans les communautés qu'elle dessert, comme en témoignent plusieurs distinctions remportées récemment.

La Société tire parti des prévisions d'investissements importants dans les infrastructures britanniques, notamment dans le cadre du cycle d'investissement AMP8 dans le secteur de l'eau, qui concerne notamment le renouvellement des infrastructures vieillissantes, la réduction des incidents liés à la pollution et le renforcement de la résilience face au changement climatique. L'équipe dirigeante d'Avove réinvestira aux côtés de H.I.G. et restera en place pour piloter le développement continu de la société, en s'appuyant sur une stratégie de fusions-acquisitions visant à élargir son offre de services afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

Mark Perkins, PDG d'Avove, a déclaré : « Nous sommes fiers de ce que l'équipe d'Avove a accompli jusqu'à présent en privilégiant l'innovation, la qualité, la sécurité et le soutien d'un personnel engagé et passionné. En partenariat avec H.I.G., nous continuerons à améliorer les résultats pour les communautés que nous servons, tout en poursuivant notre croissance dans un marché en pleine évolution. »

Adam Taylor, directeur général du bureau londonien de H.I.G., a ajouté : « Les marchés britanniques des infrastructures devraient connaître une croissance significative dans les années à venir, l'accent étant mis sur l'amélioration de la capacité, de l'efficacité et de la résilience. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe dirigeante très expérimentée d'Avove, en associant les solides antécédents de la société en matière de prestation de services sur les marchés réglementés des services publics à la connaissance approfondie du secteur des services au Royaume-Uni de H.I.G et à son expertise en matière de croissance par acquisitions. »

À propos d'Avove

Avove est une entreprise leader spécialisée dans les services d'infrastructure et l'ingénierie, dont la mission est de faire avancer la vie en créant des solutions durables d'infrastructures de services publics qui contribuent à améliorer le quotidien des gens, à stimuler la croissance économique et à transformer les communautés. Avove est profondément attachée aux régions dans lesquelles elle intervient et s'efforce de les soutenir en laissant une empreinte positive, grâce à la collaboration avec ses collaborateurs, ses clients et les communautés tout au long de son parcours. Pour plus d'informations, consultez le site above.co.uk.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société mondiale de capital-investissement alternatif de premier plan, gérant 75 milliards de dollars d'actifs.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur l'exploitation et la valeur ajoutée :

les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

Contact :

Adam Taylor

Directeur général

[email protected]

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

Londres W1K 4QB

Tél. : +44 (0) 207 318 5700

hig.com