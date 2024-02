HIKMICRO stellt auf der IWA 2024 seine Vision „Explore Daytime Hunting in a New Way" (Die Jagd am Tag auf eine völlig neue Art entdecken) vor

HANGZHOU, China, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, der weltweit führende Technologieentwickler auf dem Jagdmarkt, hat auf der IWA Outdoor Classics 2024 seine neue Vision für die Jagd bei Tag vorgestellt. Die IWA, die von Donnerstag, den 29. Februar, bis Sonntag, den 3. März, auf der Nürnberger Messe stattfindet, ist die weltweit führende Messe für die Jagd- und Zielsportindustrie und daher die perfekte Gelegenheit für HIKMICRO, sein neues Konzept für die Jagd am Tag vorzustellen.

Der Messestand 112 von HIKMICRO in Halle 4A stand unter dem Motto „Explore Daytime Hunting in a New Way". Diese Botschaft wurde deutlich, als HIKMICRO sein neues Engagement für branchenführende Innovation und strategische Entwicklung im Bereich der Tageslicht-Jagdoptik darlegte.

Der globale Markenmanager von HIKMICRO erläutert die langfristigen Folgen und Ziele der neuen Strategie: „Viel zu lange wurden Wärmebildgeräte nur als Hilfsmittel für die Jagd bei Nacht angesehen. Wir definieren die Branche der Digitaloptik mit einer Reihe von Produkten neu, die sich nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag mit traditionellen Optiksystemen messen können – und das mit vielen beeindruckenden digitalen Zusatzfunktionen."

Neue Innovationen für den Tag sorgen für verblüffende neue Seherlebnisse

Die neue Strategie von HIKMICRO für Tageslichtprodukte umfasst zwei bahnbrechende neue Innovationen und verändert die Art und Weise, wie Produkte mit Dual-Kamera verwendet werden. Das Ergebnis ist ein einziges All-in-One-Fernglas, das mehrere Funktionen erfüllt: vollfarbiges 5,5~22x60 Fernglas, Wärmebildmonokular und Laserentfernungsmesser – alles in einem einzigen Gerät: das HABROK 4K, das die Art und Weise, wie Sie tagsüber jagen, verändern wird.

Die Dual-Kamera-Technologie von HIKMICRO arbeitet mit einer Wärmebildtechnik für die optimierte Suche und einem CMOS-Sensor, um feine Details zu erkennen. Außerdem lässt sich das Motiv unter Beibehaltung einer hervorragenden Bildqualität heranzoomen. Dank dieser detaillierten Sicht können selbst kleine Geweihe auf Entfernungen von mindestens 150 m klar erkannt werden. So können Jäger ihre Beute schnell aufspüren und schnelle, genaue Beurteilungen für eine sichere Identifizierung vornehmen.

Die 4K UHD-Bildauflösung sorgt für lebendige, informative und vielschichtige Bilder. Das 4K-Bild mit 60-mm-Objektiv kombiniert mit Funktionen, die man bei herkömmlichen Ferngläsern vergeblich sucht – ein weites Sichtfeld und eine starke Vergrößerung von 5,5-22X decken alle Beobachtungsanforderungen ab, von der Beobachtung der weiten Landschaft bis zum Heranzoomen winziger Details, um das Alter und Geschlecht eines Rehs zu bestimmen. Dies ist sogar bei schlechten Lichtverhältnissen am frühen Morgen und in der Dämmerung möglich, ohne zwischen verschiedenen Geräten wechseln zu müssen.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fernglas verfügt das HABROK 4K über Wärmekanäle, mit denen Jäger für eine schnelle Suche das Wärmeprofil ihrer Beute erkennen können. Durch die Wärmebildfunktion ist es unmöglich, die Wärmesignatur eines Tieres zu übersehen – und das bei allen Lichtverhältnissen, einschließlich tiefem Schatten und völliger Dunkelheit, sogar, wenn sich das Motiv in einer Deckung versteckt. Mit einer leistungsstarken Wärmelinse und einem Detektor bietet es unglaubliche Fernerkennungsfähigkeiten, die ein Ziel in der Größe eines Rehs auf Entfernungen von bis zu 1200 m deutlich sichtbar machen. Sobald Sie Ihr Ziel im leistungsstarken Wärmebildmodus ausfindig gemacht haben, können Sie dieses leistungsstarke Fernglas für eine genaue Beobachtung und Identifizierung in leuchtenden Vollfarben in den Tagesmodus schalten. HABROK 4K bringt Sie der Natur näher als je zuvor – und zoomt das Motiv mit atemberaubenden Details heran.

HIKMICRO hat die Messlatte für die Leistungsfähigkeit einer digitalen Wärmebildkamera ein Stück höher gelegt und diesen technischen Fortschritt mit der Handhabung eines herkömmlichen Fernglases kombiniert, um ein neues, nahtloses und völlig immersives Hightech-Jagderlebnis zu schaffen. Diese neue Technologie mit Dual-Kamera verfügt über die folgenden Hauptmerkmale, die Sie bei herkömmlichen Optiken vergeblich suchen werden: 1000 m Laser-Entfernungsmesser mit einer Genauigkeit von ±1 Meter. Eine präzise Entfernungsbestimmung der Beute hilft, einen ethisch korrekten Schuss abzugeben. Dank der kontinuierlichen LRF-Funktion können Jäger die Entfernung auch dann noch nachverfolgen, wenn sich das Ziel bewegt. Diese Eigenschaften sind besonders für unerfahrene Jäger nützlich. Mit der Video- und Audioaufnahme können die Höhepunkte der Jagdausflüge festgehalten und im lokalen Album abgespeichert werden. Es ist eine Erfahrung, die über jede traditionelle Optik hinausgeht. Es ist nicht einmal eine Verbindung mit einer App oder Bluetooth erforderlich, sodass Sie gespeicherte Erinnerungen ganz einfach unterwegs abrufen können.

Das neue HABROK 4K verfügt über all diese bahnbrechenden Technologien und bewahrt dennoch sein traditionelles Aussehen und die einfache Handhabung eines Tagesfernglases. Durch diese Fusion kann HIKMICRO sein Hauptanliegen verwirklichen, Jägern, die tagsüber auf der Pirsch sind, alle Vorteile der digitalen Möglichkeiten zu bieten. Das HABROK 4K ist ein digitales Jagdgerät für den Tag, das sowohl thermische und digitale Kanäle als auch LRF-Lösungen in einem Gerät vereint. Kombiniert wird all dies mit dem traditionellen Fernglas-Look und -Gefühl und dem klassischen Design eines Tagesfernglases.

Der unabhängige Jagdjournalist Mat Manning kommentierte das neue HABROK 4K mit den Worten: „Das HABROK 4K ist eine bemerkenswerte multifunktionale digitale Jagdoptik. Es erfüllt alle Anforderungen, vom schnellen Anvisieren und eindeutigen Identifizieren der Beute bis hin zur schnellen und präzisen Entfernungsmessung. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass dieses Kit am Tag ebenso nützlich ist wie in der Nacht, und dank der intelligenten Technologie von HIKMICRO ist es auch sehr einfach zu bedienen."

HIKMICRO ist der Technologieentdecker, der die Grenzen der Jagd erweitert

Die Strategien und Aktivitäten, die auf der IWA Outdoor Classics 2024 vorgestellt werden, stimmen mit der Vision der Marke HIKMICRO überein und unterstreichen ihr Streben nach kontinuierlichem Erforschen.

Das Hauptziel besteht in der Entwicklung von Wärmebildprodukten für Nischen- bis hin zu Massenmärkten. Dieses Ziel wird über die gesamte Breite und Tiefe des Entwicklungsprozesses hinweg verfolgt. Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit stehen im Mittelpunkt dieser Philosophie, von der ersten Idee bis zur Auslieferung des fertigen Geräts. Die Produktpalette wird ständig erweitert und kombiniert die Wärmetechnologie mit der CMOS-Technologie, um Jägern, die tagsüber auf der Jagd sind, die fortschrittlichsten und praktischsten Produkte zu bieten, die ihren Ansprüchen gerecht werden.

Das Engagement von HIKMICRO in Sachen Forschung erstreckt sich auf jeden Aspekt der Entwicklung weltweit führender Optiken. Daher werden wir auch weiterhin erforschen und bessere Produkte anbieten, um den Nutzern ein effizienteres und komfortableres Jagderlebnis zu verschaffen. Darüber hinaus werden wir weitere Szenarien erkunden. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verwirklichung unserer ultimativen Markenvision.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2348595/HABROK_4K_Release_Video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348596/HABROK_All_In_One_Solution_Image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348597/HIKMICRO_Daytime_Strategy.jpg