HIKMICRO dévoile sa vision « Explorer la chasse de jour d'une nouvelle manière » à l'IWA 2024

HANGZHOU, Chine, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- HIKMICRO, le plus grand explorateur technologique au monde sur le marché de la chasse, a dévoilé sa nouvelle vision de la chasse de jour au salon IWA Outdoor Classics 2024. L'IWA, qui se déroule au Nurmeberg Messe du jeudi 29 février au dimanche 3 mars, est le plus grand salon mondial de l'industrie de la chasse et des sports de cibles, ce qui en fait l'endroit idéal pour que HIKMICRO annonce sa nouvelle philosophie de la chasse de jour.

Le stand 112 de HIKMICRO dans le hall 4A était centré sur le thème « Explorer la chasse de jour d'une nouvelle manière ». Le message était clair et HIKMICRO a présenté son nouvel engagement en faveur de l'innovation de pointe et d'un développement stratégique de l'optique pour la chasse de jour.

Concernant les implications et les objectifs à long terme de la nouvelle stratégie, le directeur mondial de la marque de HIKMICRO a déclaré : « Depuis trop longtemps, les gens considèrent que l'optique thermique est réservée à la chasse de nuit. Nous redéfinissons l'industrie de l'optique numérique avec une gamme de produits qui peuvent rivaliser avec l'optique traditionnelle, non seulement de nuit, mais aussi de jour — et avec de nombreuses fonctionnalités numériques supplémentaires étonnantes. »

Nouvelles innovations de jour pour de nouvelles expériences visuelles étonnantes

Composée de deux innovations pionnières, la nouvelle stratégie de jour de HIKMICRO transforme la façon dont les produits à double caméra sont utilisés. Il en résulte une jumelle tout-en-un qui remplit plusieurs rôles : jumelle couleur 5,5~ 22x60, monoculaire de vision thermique et télémètre laser — le tout dans un seul appareil : le HABROK 4K, qui change votre façon de chasser en journée.

La technologie de double caméra de HIKMICRO utilise la technologie thermique pour une recherche optimisée et un détecteur CMOS pour une visualisation des détails avec précision. Tout cela et la possibilité de zoomer sur le sujet tout en conservant une excellente qualité d'image. Cette vision détaillée permet de voir clairement même les bois de petite taille à des distances d'au moins 150 m. Le résultat est que les chasseurs peuvent rapidement localiser leur gibier et prendre des décisions rapides et précises pour une identification en toute confiance.

La résolution d'image 4K UHD offre des images vives, informatives et en couches. La vision 4K avec un objectif de 60 mm associée à des caractéristiques que vous ne trouverez jamais sur des jumelles traditionnelles — un large champ de vision et un grossissement puissant de 5,5 à 22 x — couvrent tous les besoins sur le plan de l'observation, qu'il s'agisse de l'observation d'un paysage plus vaste ou de zoomer sur de minuscules détails afin de confirmer l'âge et le sexe d'un cerf. Cela peut se faire sans avoir besoin de basculer d'un appareil à l'autre, même dans des conditions de faible luminosité, au petit matin ou au crépuscule.

Contrairement à une jumelle traditionnelle, la HABROK 4K fournit des canaux thermiques, permettant aux chasseurs de repérer le profil thermique de leur gibier pour une recherche rapide. La capacité thermique rend impossible de manquer la signature thermique d'un animal — dans toutes les conditions de luminosité, y compris dans l'ombre profonde et dans l'obscurité totale, et même lorsque le sujet est caché. Dotée d'un objectif et d'un détecteur thermiques puissants, elle offre d'incroyables capacités de détection à longue portée, révélant clairement une cible de la taille d'un cerf à des distances allant jusqu'à 1 200 m. Une fois que vous avez repéré une cible en mode thermique haute performance, cette puissante jumelle peut être commutée en mode de visualisation diurne pour une observation et une identification détaillées dans des couleurs éclatantes. HABROK 4K vous rapproche de la nature comme jamais auparavant — en zoomant sur le sujet avec des détails à couper le souffle.

HIKMICRO a élevé le niveau de référence de ce qu'une caméra numérique thermique est capable de faire et a combiné cette avancée technique avec la manipulation de jumelles traditionnelles pour créer de nouvelles expériences de chasse hi-tech fluides et totalement immersives. Cette nouvelle technologie à double caméra intègre les caractéristiques clés suivantes que vous aurez du mal à trouver en optique traditionnelle. Un télémètre laser d'une portée de 1 000 m avec une précision de ±1 mètre. Repérage précis du gibier afin d'assurer un tir éthique. Une fonction LRF continue qui permet aux chasseurs de continuer à identifier la distance même lorsque la cible se déplace. Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour les chasseurs inexpérimentés. L'enregistrement vidéo et audio permet de capturer les temps forts de la partie de chasse et de les sauvegarder dans l'album local. C'est une expérience qui va au-delà de l'optique traditionnelle. Vous n'avez même pas besoin de vous connecter avec une application ou avec le Bluetooth, de sorte que les souvenirs sauvegardés peuvent facilement être consultés sur le terrain.

La nouvelle HABROK 4K intègre toutes ces technologies pionnières tout en conservant son allure traditionnelle de jumelles de jour et sa facilité d'utilisation. Cette fusion répond à l'ambition principale de HIKMICRO de permettre aux chasseurs de jour de profiter pleinement de l'avantage numérique. HABROK 4K est l'appareil numérique de chasse de jour qui combine les canaux thermiques et numériques ainsi que les solutions LRF dans un seul appareil. Tout cela avec l'allure traditionnelle des jumelles et le design classique des jumelles de jour.

Concernant la nouvelle HABROK 4K, le journaliste de chasse indépendant Mat Manning a déclaré : « La HABROK 4K est une remarquable optique de chasse numérique multifonctionnelle. Elle couvre tous les besoins, du repérage rapide et de l'identification claire du gibier jusqu'à la détermination rapide et précise de la distance. Je sais par expérience que ce kit est aussi utile le jour que la nuit, et la technologie intelligente de HIKMICRO signifie qu'il est également très facile à utiliser. »

HIKMICRO est l'explorateur technologique qui repousse les limites de la chasse

Les stratégies et les actions dévoilées à l'IWA Outdoor Classics 2024 sont en harmonie et renforcent la vision de la marque HIKMICRO et son état d'esprit d'exploration permanente.

L'objectif principal est de faire passer les produits thermiques d'un marché de niche à un marché de masse, à travers l'étendue et la profondeur du processus de développement. La qualité d'image, la facilité d'utilisation et la fiabilité sont au cœur de cette philosophie, depuis la conception initiale jusqu'à la livraison de l'appareil fini. La gamme de produits est en constante expansion, combinant la technologie thermique avec la technologie CMOS, offrant aux chasseurs de jour les produits les plus avancés et les plus pratiques pour répondre à tous leurs besoins.

L'engagement de HIKMICRO en faveur de l'exploration s'étend à tous les aspects de la création d'optiques de pointe. Continuer d'explorer et de fournir de meilleurs produits pour offrir aux utilisateurs une expérience de chasse plus efficace et plus confortable, et continuer également d'explorer davantage de scénarios. Poursuivre les efforts pour concrétiser la vision ultime de la marque.

