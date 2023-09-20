Hisense - лидер по темпам внедрения лазерных дисплеев в комплексные сценарии умного дома

News provided by

Hisense

20 Sep, 2023, 12:43 ET

Hisense лидирует в ускорении темпов глобального распространения лазерных дисплеев в рамках стратегии, опирающейся на комплексные сценарии для «умного дома»

ЦИНДАО (Китай), 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Циндао (Китай) проходит четвертый Форум глобальных производителей лазерных дисплеев, где собрались специалисты в области глобальной индустрии лазерного телевидения, ученые, а также представители более ста предприятий, таких как Hisense, Leica Camera, Texas Instruments, Nichia и др., чтобы обсудить новейшие технологические разработки и множество других тем. Деннис Ли (Dennys Li), президент компании Hisense Visual Technology, представил основной доклад «Время сценариев — лазерные дисплеи открывают новую эпоху», в котором поделился опирающейся на сценарии стратегией Hisense по внедрению лазерного телевидения и последними глобальными достижениями компании.

Continue Reading
7cf72f6f64ee7253494c11aca288fa0
7cf72f6f64ee7253494c11aca288fa0
6bb133fd2eafea02f52c7983c0bf6aa
6bb133fd2eafea02f52c7983c0bf6aa

По прогнозам отраслевых специалистов, в течение ближайших 3–5 лет лазерные дисплеи будут признаны флагманом отрасли и ведущей технологией формирования изображения на рынке. Как новый лидер технологии формирования изображения лазерные дисплеи также являются предвестниками революции в области применения, опирающегося на сценарии, и прорывом к созданию управляемой «умной среды» для любых сценариев.

Лазерное телевидение стало для компании Hisense значительным успехом на пути к глобализации. На выставке CES 2023 компания Hisense представила первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K, открывающий индустрии лазерного телевидения путь в эпоху 8K. Компания Hisense стремится сделать лазерные телевизоры лучшим решением для больших домашних экранов, позволяющих пользователям наслаждаться изображением высочайшего качества. По данным Omdia, в первой половине 2023 года компания Hisense стала поставщиком 41,8 % всех лазерных телевизоров в своем секторе и заняла первое место на мировом рынке лазерных телевизоров.

В качестве основной стратегической задачи компания Hisense планирует продолжить инвестиции в создание четырех крупнейших центров НИОКР по разработке технологий лазерного телевидения в Циндао, Шеньчжэне, Японии и США с целью дальнейшей интеграции НИОКР, производства и продаж и достижения итеративного развития технологии формирования изображения с помощью лазерных дисплеев. По состоянию на 30 июня 2023 года компания Hisense подала 2230 патентных заявок и получила 1075 патентов в области лазерных дисплеев в различных частях света.

В настоящее время компанией Hisense создано три инновационных центра, ориентированных на разработку сценариев для дома, транспортных средств и коммерческих объектов. Компания Hisense намерена инвестировать в организацию глобальной дизайнерской группы, группы новых визуальных медиа-технологий и сотрудничество с автомобильными брендами для непрерывной работы над созданием эффекта присутствия. Являясь официальным спонсором UEFA EURO 2024, в ходе турнира компания Hisense привлечет внимание всего мира к лазерному телевидению и в полной мере использует свои глобальные ресурсы и опыт для стимулирования роста и развития глобальной индустрии по производству лазерных дисплеев.

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/2214875/7cf72f6f64ee7253494c11aca288fa0.jpg

Фотография — https://mma.prnewswire.com/media/2214876/6bb133fd2eafea02f52c7983c0bf6aa.jpg

SOURCE Hisense

Also from this source

Společnost Hisense je lídrem na poli akcelerace globálního růstu laserových displejů díky strategii pro inteligentní bydlení v jakékoli situaci

Hisense en tête de l'accélération de la croissance mondiale de l'affichage laser grâce à une stratégie axée sur des scénarios complets pour la maison intelligente

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.