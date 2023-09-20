Hisense - лидер по темпам внедрения лазерных дисплеев в комплексные сценарии умного дома

Hisense лидирует в ускорении темпов глобального распространения лазерных дисплеев в рамках стратегии, опирающейся на комплексные сценарии для «умного дома»

ЦИНДАО (Китай), 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Циндао (Китай) проходит четвертый Форум глобальных производителей лазерных дисплеев, где собрались специалисты в области глобальной индустрии лазерного телевидения, ученые, а также представители более ста предприятий, таких как Hisense, Leica Camera, Texas Instruments, Nichia и др., чтобы обсудить новейшие технологические разработки и множество других тем. Деннис Ли (Dennys Li), президент компании Hisense Visual Technology, представил основной доклад «Время сценариев — лазерные дисплеи открывают новую эпоху», в котором поделился опирающейся на сценарии стратегией Hisense по внедрению лазерного телевидения и последними глобальными достижениями компании.

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По прогнозам отраслевых специалистов, в течение ближайших 3–5 лет лазерные дисплеи будут признаны флагманом отрасли и ведущей технологией формирования изображения на рынке. Как новый лидер технологии формирования изображения лазерные дисплеи также являются предвестниками революции в области применения, опирающегося на сценарии, и прорывом к созданию управляемой «умной среды» для любых сценариев.

Лазерное телевидение стало для компании Hisense значительным успехом на пути к глобализации. На выставке CES 2023 компания Hisense представила первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K, открывающий индустрии лазерного телевидения путь в эпоху 8K. Компания Hisense стремится сделать лазерные телевизоры лучшим решением для больших домашних экранов, позволяющих пользователям наслаждаться изображением высочайшего качества. По данным Omdia, в первой половине 2023 года компания Hisense стала поставщиком 41,8 % всех лазерных телевизоров в своем секторе и заняла первое место на мировом рынке лазерных телевизоров.

В качестве основной стратегической задачи компания Hisense планирует продолжить инвестиции в создание четырех крупнейших центров НИОКР по разработке технологий лазерного телевидения в Циндао, Шеньчжэне, Японии и США с целью дальнейшей интеграции НИОКР, производства и продаж и достижения итеративного развития технологии формирования изображения с помощью лазерных дисплеев. По состоянию на 30 июня 2023 года компания Hisense подала 2230 патентных заявок и получила 1075 патентов в области лазерных дисплеев в различных частях света.

В настоящее время компанией Hisense создано три инновационных центра, ориентированных на разработку сценариев для дома, транспортных средств и коммерческих объектов. Компания Hisense намерена инвестировать в организацию глобальной дизайнерской группы, группы новых визуальных медиа-технологий и сотрудничество с автомобильными брендами для непрерывной работы над созданием эффекта присутствия. Являясь официальным спонсором UEFA EURO 2024™, в ходе турнира компания Hisense привлечет внимание всего мира к лазерному телевидению и в полной мере использует свои глобальные ресурсы и опыт для стимулирования роста и развития глобальной индустрии по производству лазерных дисплеев.

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SOURCE Hisense