Hisense реализует стратегию роста на Ближнем Востоке, активизируя усилия по глобализации

С тех пор как компания Hisense впервые вышла на южноафриканский рынок в 1996 году, она уже более 20 лет укрепляет свое влияние и конкурентоспособность на рынках Ближнего Востока и Африки. Благодаря этому компания Hisense добилась ускоренного роста на этом развивающемся рынке: с 2017 по 2021 год выручка от продаж Hisense на Ближнем Востоке и в Африке выросла с 663 млн до 1,28 млрд долларов США, достигнув среднегодовых темпов роста в 17,88%. В 2022 году продажи Hisense в Дубае выросли на 22% за первые 10 месяцев.

«Ближний Восток стал одним из самых быстрорастущих рынков Hisense по всему миру и является неотъемлемой частью стратегии глобализации компании Hisense», — заявил президент Hisense по странам Ближнего Востока и Африки Джейсон Оу (Jason Ou).

Успех компании Hisense на ближневосточном рынке неразрывно связан с ее практикой локализации. На протяжении многих лет компания Hisense сочетает свои исследования и разработки с учетом разных потребностей на разных рынках, предлагая своим клиентам локализованную продукцию премиум-класса. В марте 2022 года компания Hisense получила премию Dubai Quality Global Award, официальное признание выдающихся достижений компании Hisense и ее позитивного вклада в восстановление и развитие местной экономики.

2022 год знаменует собой очередной критически важный год в программе развития ближневосточного рынка Hisense. В этом году компания Hisense открыла свой первый флагманский магазин в Дубае и планирует открыть в 2022 году 4 флагманских магазина на Ближнем Востоке. «Компания Hisense намерена использовать флагманские магазины для повышения имиджа бренда Hisense в качестве надежной транснациональной корпорации с высококачественной продукцией и передовыми технологиями»,— заявил г-н Оу.

Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup Qatar 2022TM: ключевой двигатель роста для глобализации Hisense

Получение статуса спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2022TM является важной вехой в реализации стратегии глобализации компании Hisense. Поскольку Чемпионат мира по футболу ФИФА впервые проводится на Ближнем Востоке, компания Hisense надеется на углубление своих связей с ближневосточными клиентами и дальнейшее повышение осведомленности о мировом бренде за счет углубленного сотрудничества с ФИФА.

Например, компания Hisense оказывает помощь Дохе в создании интеллектуальной транспортной системы с использованием своей технологии B2B. Проект был введен в эксплуатацию к началу турнира, обеспечивая эффективность дорожного движения, выстраивая маршруты с помощью GPS и функций видеонаблюдения в режиме реального времени.

Для компании Hisense спонсирование Чемпионата мира по футболу было не просто стандартным маркетинговым решением. Это важный способ установить подлинную связь с потребителями по всему миру через спорт — средство, которое объединяет людей и убирает языковые барьеры.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1961461/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1961462/image2.jpg

SOURCE Hisense