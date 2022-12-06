Hisense реализует стратегию роста на Ближнем Востоке, активизируя усилия по глобализации

News provided by

Hisense

Dec 06, 2022, 12:19 ET

ЦИНДАО (Китай), 6 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из восходящих флагманов в сфере бытовой техники, сделала еще один шаг к повышению своего глобального влияния. Будучи официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022TM, бренд привлек к себе внимание всего мира, оказавшись на стадионах ФИФА, что не только свидетельствует о росте популярности бренда Hisense на ближневосточном рынке, но и служит воплощением стратегии глобализации Hisense.

Ближний Восток является неотъемлемой частью глобальной стратегии компании Hisense

Hisense LED Perimeter Board on FIFA World Cup Qatar 2022(TM)
Hisense LED Perimeter Board on FIFA World Cup Qatar 2022(TM)
Hisense first flagship store in Dubai
Hisense first flagship store in Dubai
Hisense LED Perimeter Board on FIFA World Cup Qatar 2022(TM) Hisense first flagship store in Dubai

С тех пор как компания Hisense впервые вышла на южноафриканский рынок в 1996 году, она уже более 20 лет укрепляет свое влияние и конкурентоспособность на рынках Ближнего Востока и Африки. Благодаря этому компания Hisense добилась ускоренного роста на этом развивающемся рынке: с 2017 по 2021 год выручка от продаж Hisense на Ближнем Востоке и в Африке выросла с 663 млн до 1,28 млрд долларов США, достигнув среднегодовых темпов роста в 17,88%. В 2022 году продажи Hisense в Дубае выросли на 22% за первые 10 месяцев.  

«Ближний Восток стал одним из самых быстрорастущих рынков Hisense по всему миру и является неотъемлемой частью стратегии глобализации компании Hisense», — заявил президент Hisense по странам Ближнего Востока и Африки Джейсон Оу (Jason Ou).

Успех компании Hisense на ближневосточном рынке неразрывно связан с ее практикой локализации. На протяжении многих лет компания Hisense сочетает свои исследования и разработки с учетом разных потребностей на разных рынках, предлагая своим клиентам локализованную продукцию премиум-класса. В марте 2022 года компания Hisense получила премию Dubai Quality Global Award, официальное признание выдающихся достижений компании Hisense и ее позитивного вклада в восстановление и развитие местной экономики.

2022 год знаменует собой очередной критически важный год в программе развития ближневосточного рынка Hisense. В этом году компания Hisense открыла свой первый флагманский магазин в Дубае и планирует открыть в 2022 году 4 флагманских магазина на Ближнем Востоке. «Компания Hisense намерена использовать флагманские магазины для повышения имиджа бренда Hisense в качестве надежной транснациональной корпорации с высококачественной продукцией и передовыми технологиями»,— заявил г-н Оу.

Чемпионат мира по футболу FIFA World Cup Qatar 2022TM: ключевой двигатель роста для глобализации Hisense 

Получение статуса спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2022TM является важной вехой в реализации стратегии глобализации компании Hisense. Поскольку Чемпионат мира по футболу ФИФА впервые проводится на Ближнем Востоке, компания Hisense надеется на углубление своих связей с ближневосточными клиентами и дальнейшее повышение осведомленности о мировом бренде за счет углубленного сотрудничества с ФИФА.

Например, компания Hisense оказывает помощь Дохе в создании интеллектуальной транспортной системы с использованием своей технологии B2B. Проект был введен в эксплуатацию к началу турнира, обеспечивая эффективность дорожного движения, выстраивая маршруты с помощью GPS и функций видеонаблюдения в режиме реального времени.

Для компании Hisense спонсирование Чемпионата мира по футболу было не просто стандартным маркетинговым решением. Это важный способ установить подлинную связь с потребителями по всему миру через спорт — средство, которое объединяет людей и убирает языковые барьеры.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1961461/image1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1961462/image2.jpg 

SOURCE Hisense

Also from this source

Hisense treibt Wachstumsstrategie im Nahen Osten voran und...

Hisense poursuit sa stratégie de croissance sur le marché du...

Explore

More news releases in similar topics