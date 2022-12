Hisense poursuit sa stratégie de croissance sur le marché du Moyen-Orient et intensifie ses efforts de mondialisation

Depuis son lancement sur le marché sud-africain en 1996, Hisense a passé plus de 20 ans à établir l'influence de sa marque et ses capacités de compétitivité sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette volonté sur le long terme a permis à Hisense d'accélérer sa croissance sur ce marché émergent : De 2017 à 2021, le chiffre d'affaires d'Hisense au Moyen-Orient et en Afrique est passé de 663 millions de dollars américains à 1,28 milliard de dollars américains, soit un taux de croissance annuel moyen de 17,88 %. En 2022, les ventes d'Hisense à Dubaï ont connu une augmentation de 22 % en glissement annuel sur les 10 premiers mois de l'année.

« Le Moyen-Orient est devenu l'un des marchés d'Hisense à la croissance la plus rapide au niveau mondial et constitue une partie intégrante de la stratégie de mondialisation de la société », a déclaré Jason Ou, président d'Hisense MEA.

Le succès d'Hisense sur le marché du Moyen-Orient est indissociable de ses pratiques de localisation. Au fil des ans, Hisense a aligné ses efforts de R&D sur les divers besoins du marché, en proposant des produits haut de gamme et localisés aux consommateurs. En mars 2022, Hisense a reçu le prix « Dubai Quality Global Award », lequel constitue une reconnaissance officielle des réalisations exceptionnelles d'Hisense et de ses contributions positives à la reprise et au développement de l'économie locale.

2022 marque une autre année stratégique dans le plan de développement d'Hisense au Moyen-Orient. Cette année, Hisense a ouvert son premier magasin à Dubaï, et prévoit d'ouvrir quatre autres magasins au Moyen-Orient en 2022. « Hisense prévoit d'utiliser ses magasins luxueux pour renforcer son image de marque en tant que multinationale digne de confiance proposant des produits de première qualité et des technologies de pointe », a déclaré Ou.

La Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022TM : un moteur de croissance clé pour la mondialisation d'Hisense

Devenir le sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA 2022TM constitue une étape importante dans la stratégie de mondialisation d'Hisense. La Coupe du Monde de la FIFATM se déroulant pour la première fois au Moyen-Orient, Hisense espère renforcer ses liens avec les clients du Moyen-Orient et accroître la notoriété de sa marque à l'échelle mondiale grâce à une coopération étroite avec la FIFA.

Par exemple, Hisense a aidé Doha à construire un système de transport intelligent en utilisant sa technologie B2B. Le projet a été déployé pendant le tournoi, assurant un trafic efficace basé sur la trajectoire GPS et des fonctions de suivi vidéo en temps réel.

Pour Hisense, le sponsoring de la Coupe du Monde de la FIFATM n'est pas une simple décision marketing. C'est aussi un excellent moyen de créer un lien authentique avec les consommateurs du monde entier par le biais du sport, qui est universel et fait tomber les barrières linguistiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961461/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961462/image2.jpg

SOURCE Hisense