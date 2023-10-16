Hisense попадает в КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА с самыми массовыми гляделками, 296 участников

News provided by

Hisense

16 Oct, 2023, 01:31 ET

Соревнование Hisense Laser TV Championships привлекает внимание к вреду синего света благодаря HERO L9H Laser TV

ЛОНДОН, 16 октября 2023 г.  /PRNewswire/ -- 12 октября глобальная корпорация по производству потребительской электроники и устройств Hisense открыла мероприятие Hisense Laser TV Championships в центре Bluewater Shopping Centre, графство Кент, чтобы попытаться попасть в  КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА как «Самая масштабная игра в гляделки». Почти 300 человек добровольно присоединились к соревнованию Hisense, чтобы привлечь общественное внимание к вреду синего света для глаз.

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Уильям Синден (William Sinden), представитель КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА,  сказал: «Было очень увлекательно оценивать эту попытку рекорда КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА и наблюдать за невероятным успехом! Мы с гордостью объявляем, что компании Hisense удалось установить новый рекорд КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА за самую масштабную игру в гляделки, в которой участвовало почти 300 людей, что делает Hisense новым рекордсменом  КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА!» 

Во время этого мероприятия использовались четыре флагманских телевизора Hisense 120L9H Laser TV, которые были признаны выбором редакции во время последней выставки CEDIA 2023. Телевизоры серии Hisense TriChroma Laser TV Series L9 оснащены большим выбором функций, которые превратят дом в кинотеатр с эффектом погружения, включая HD-изображение благодаря конфигурации тройного лазера с невероятной яркостью от 3000 люменов ANSI и поразительной яркостью и детализацией за счет использования Dolby Vision HDR.

Академик Китайской инженерной академии Сюй Зуянь (Xu Zuyan) представил принцип защиты глаз в Laser TV, объяснив: «Hisense Laser TV L9 не так влияет на глаза, как модели с OLED, благодаря технологии изображения с рассеянным отражением, поэтому мы решили продемонстрировать миру преимущества комфортного просмотра в такой неожиданной среде. Hisense Laser TV обеспечивает сниженную интенсивность света по сравнению с традиционными OLED-телевизорами и активно ограничивает вредный синий свет, предоставляя то же качество с меньшей утомляемостью при длительном просмотре».

В отличие от традиционных LED-телевизоров, Hisense Laser TV L9 имеет сертификат TÜV, чтобы потребителям было комфортнее смотреть, так как в этих телевизорах сокращен синий свет и отсутствует мерцание, что обеспечивает удобство для глаз и снижает напряжение для них.

Laser TV стал выбором нового поколения домашних кинотеатров. С января по август компания Hisense продемонстрировала рост Laser TV на 54,69% по сравнению с тем же периодом прошлого года на внешнем рынке и на 170,87% — в Европе.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2246713/photo_01.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2246714/photo_02.jpg
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SOURCE Hisense

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