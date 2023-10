Hisense garante o título do GUINNESS WORLD RECORDS™ pela "Largest Staring Competition", com 296 participantes

O Hisense Laser TV Championships chama a atenção para o detrimento da luz azul por meio de sua HERO L9H Laser TV

LONDRES, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 12 de outubro, a Hisense, empresa global de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, lançou o evento Hisense Laser TV Championships no Bluewater Shopping Centre, Kent, para tentar o título do GUINNESS WORLD RECORDS pela "Largest Staring Competition". Quase 300 pessoas se voluntariaram e se juntaram à Hisense para enfrentar o desafio, que visa chamar a atenção do público para o detrimento da luz azul nos olhos.

William Sinden, árbitro do GUINNESS WORLD RECORDS, disse: "Foi realmente um dia revelador julgar esta tentativa de título do GUINNESS WORLD RECORDS e o seu sucesso! Temos o prazer de anunciar que a Hisense conseguiu estabelecer um novo título do GUINNESS WORLD RECORDS para a "Largest Staring Competition", com quase 300 competidores - tornando a Hisense a atual detentora do título do GUINNESS WORLD RECORDS! "

A tentativa usou quatro TVs a laser 120L9H carro-chefe da Hisense, que foram reconhecidas como Escolha do Editor no recente CEDIA 2023. A TriChroma Laser TV Series L9 da Hisense está equipada com uma ampla gama de recursos para transformar as casas em uma experiência de cinema envolvente, incluindo imagens de alta definição com sua configuração de laser triplo, que oferece brilho incrível de 3.000 ANSI lumens e apresenta contraste e detalhes surpreendentes graças ao Dolby Vision HDR.

O acadêmico Xu Zuyan, da Chinese Academy of Engineering, apresenta o princípio da proteção ocular saudável da TV a laser, explicando: "A Laser TV L9 da Hisense é mais agradável aos olhos do que os modelos OLED tradicionais, devido à sua tecnologia de imagem de reflexão difusa, e é por isso que escolhemos mostrar o poder da visualização confortável ao mundo todo neste ambiente dramático. A Hisense Laser TV permite menor intensidade de luz do que uma TV OLED tradicional e evita ativamente a luz azul prejudicial, ao mesmo tempo que garante a mesma saída de visualização, causando menos fadiga visual pela visualização prolongada."

Em comparação com uma TV LED tradicional, a Laser TV L9 da Hisense é certificada pela TÜV para oferecer aos consumidores uma experiência de visualização mais agradável aos olhos, pois comprovadamente tem pouca luz azul e não treme, o que garante mais conforto ocular e reduz o cansaço visual.

A Laser TV é agora a escolha preferida para uma experiência de cinema em casa de última geração. De janeiro a agosto, a Hisense alcançou um crescimento de 54,69% em TVs a Laser ano a ano no mercado externo e um crescimento de 170,87% ano a ano na Europa.

