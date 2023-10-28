Hisense лидирует в создании инновационных лазерных телевизоров для улучшения экологии

News provided by

Hisense

28 Oct, 2023, 11:55 ET

ЦИНДАО, Китай, 28 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- В мире, где технологии и стиль жизни естественным образом связаны, новые тенденции в области телевизионных технологий формируют среду развлечений. Эту трансформацию возглавляет компания Hisense, которая выделилась своей разработкой технологии лазерных телевизоров, обеспечивающей повышенное качество, визуальный комфорт и кинематографический эффект погружения без вреда для устойчивого развития.

Эволюция лазерных телевизоров Hisense

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Со дня основания компания Hisense привержена инновациям. В 2014 году она продемонстрировала первый в мире 100-дюймовый лазерный телевизор, который стал значительной вехой в индустрии развлечений. Недавно представленный лазерный телевизор с разрешением 8K стал дополнительным примером стремления компании Hisense к расширению границ возможного и удачным ответом на глобальный спрос в плане превосходных визуальных впечатлений.

Надежное положение на глобальном рынке

Согласно отчету агентства по исследованиям рынка Omdia за 2022 год, компания Hisense входит в число лидеров рынка по глобальной доле объема продаж и дохода, что подчеркивает ее резонанс с запросами клиентов по всему миру. Например, в лазерный телевизор L9H встроены технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, он отвечает цветовым характеристикам BT.2020 и превосходит их, предлагая зрителям насыщенные и обеспечивающие эффект погружения аудиовизуальные впечатления.

Комфорт для зрения и улучшенные визуальные впечатления

Технология лазерных телевизоров (Laser TV) компании Hisense разработана для обеспечения комфорта зрителей в своей основе. Лазерный телевизор L9 спроектирован с учетом сокращения вероятности напряжения глаз. Это усовершенствование усиливает визуальные впечатления, свидетельствуя о целостном подходе компании Hisense к инновациям, который ставит приоритетом комфорт и благополучие зрителей, наряду с технологическим прогрессом.

Приверженность компании Hisense устойчивому развитию

Соображения охраны окружающей среды являются неотъемлемой частью траектории инноваций компании Hisense. Лазерный телевизор L9, на 92 % состоящий и перерабатываемых материалов, демонстрирует соответствие компании глобальным целям устойчивого развития для достижения более экологичного мира. Внимание сосредоточено на энергетической эффективности, и лазерные телевизоры демонстрируют сокращение потребления энергии по сравнению с аналогичными телевизорами с ЖК-экраном.

Признание в отрасли и перспектива на будущее

По мере изменения экосистемы телевизоров ожидается интеграция передовых и обеспечивающих устойчивое развитие технологий, при этом компания Hisense должна стать ключевым участником этой непрерывной инновации.

Развитие технологии лазерных телевизоров, возглавляемое такими компаниями, как Hisense, касается не только повышения качества изображения и реалистичности впечатлений — оно также сигнализирует переход к более энергоэффективным и экологически устойчивым решениям.

Сочетание инноваций, качества и устойчивого развития олицетворяет современную эпоху телевизионных технологий. Хотя траектория этого развития все еще разворачивается, одно можно сказать с уверенностью: компания Hisense продолжит оставаться основной движущей силой, формирующей будущее глобальных домашних развлечений, с ее приверженностью совершенствованию, инновациям и устойчивому развитию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259326/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2259325/1.jpg

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SOURCE Hisense

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