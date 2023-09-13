Hisense предлагает своим покупателям возможности домашнего кинотеатра нового поколения

News provided by

Hisense

13 Sep, 2023, 00:46 ET

ЦИНДАО, Китай, 13 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международная корпорация Hisense, специализирующаяся на производстве бытовой электроники и бытовой техники, продемонстрировала на крупнейшей в мире выставке IFA 2023 свою концепцию разработки инновационных продуктов, ориентированную на пользователей, и показала новейшую линейку лазерных телевизоров, которая позволит потребителям по всему миру насладиться домашним кинотеатром нового поколения.

Флагманский лазерный телевизор Laser TV L9H TriChroma 

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Флагманский лазерный телевизор Hisense L9H оснащен экраном с диагональю 100 или 120 дюймов. Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Amos, что позволит создать в гостиной захватывающий визуальный и звуковой эффект и вывести домашние развлечения на новый уровень. Он обеспечивает 107% цветовых спецификаций стандарта BT.2020, что даже шире цветового охвата, необходимого для HDR. Лазерный источник света обеспечивает более реалистичное изображение, а благоприятный для глаз дизайн создает комфортные условия для просмотра в гостиной. В начале этого месяца лазерный телевизор L9H был признан лучшим на выставке CEDIA EXPO 2023.

Лазерный кинотеатр Laser Cinema PL1H 

Поскольку все большее внимание уделяется универсальности, создание различных домашних кинотеатров в этом плане не исключение, лазерный кинотеатр PL1H Laser Cinema предлагает возможность выбора размера изображения от 80 до 120 дюймов, что дает пользователям возможность выбрать желаемый размер экрана. Благодаря разрешению 4K, Dolby Vision, HDR10, яркости 2200 люмен и экрану ALR он обеспечивает яркое, живое и красочное изображение, и с высокой точностью воссоздает мир с невероятными цветами, глубиной и детализацией. Благодаря этому развлекательному решению каждую комнату можно превратить в кинотеатр.

Мини-проектор C1 

Лазерный мини-проектор Hisense - это двери в портативный, интеллектуальный и мобильный домашний кинотеатр, который погружает зрителя в мир визуальной красоты в любое время и в любом месте. Благодаря возможности установки диагонали от 65 до 300 дюймов и первой в мире сертификации Dolby Vision для мини-проекторов, модель C1 является вершиной своих возможностей и представляет собой визуальное восхищение. Уникальная встроенная акустическая система JBL обеспечивает высочайшее качество звучания, что делает звук более насыщенным.

Hisense стремится обеспечить наилучший выбор телевизоров с большой диагональю для домашнего использования. Основываясь на революционной технологии лазерных телевизоров, во главе с лазерным телевизором Hisense 8K, а также на комплексное развитие технологий отображения изображения и интеллектуальной бытовой техники, Hisense применяет индивидуальный подход к каждому выпускаемому продукту, создавая и модернизируя его для удовлетворения потребностей потребителей в более интеллектуальных и удобных продуктах и услугах, привнося в жизнь потребителей лучшие решения и невероятные впечатления от просмотра.

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SOURCE Hisense

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