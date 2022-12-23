Hisense совершенствует лазерные дисплеи с помощью технологии DLP® от Texas Instruments

С тех пор как компания Hisense 15 лет назад занялась производством лазерных дисплеев, они приложили много усилий, чтобы перейти на технологию 4K, а затем и 8K. В последние годы компания Hisense искала лучший из возможных лазерных источников для лазерных телевизоров и успешно разработала передовую технологию лазерного отображения с использованием технологии TI DLP. Благодаря этой технологии лазерные телевизоры Hisense теперь могут обеспечивать сверхвысокую четкость изображения и высокое качество звучания для всех клиентов, потребляя меньше мощности. Совместно с производителем чипсетов Texas Instruments компания Hisense разработала высокотехнологичные лазерные дисплеи, позволяющие обеспечить полное погружение в атмосферу музеев, художественных галерей и даже ресторанов.

Hisense и TI неустанно совершенствуют технологии отображения

На протяжении более 10 лет компании Hisense и TI совместно совершенствуют технологии отображения телевизоров, стремясь обеспечить клиентов лазерными телевизорами премиум-класса с эффектом присутствия. Одним из наиболее выдающихся продуктов этого сотрудничества является первый лазерный телевизор Hisense 4K на базе чипсета TI DLP .66", завоевавший широкую популярность среди клиентов после выхода на рынок. Еще один лазерный телевизор 4K, флагманская модель L9 с экраном 120 дюймов на базе чипсета TI DLP .47", также занял доминирующее положение на рынке. В этом году компания Hisense решила использовать новый чипсет TI DLP .94" для своего первого лазерного телевизора с разрешением 8K. Чипсет TI DLP .94" поддерживает разрешение в более 33 миллионов пикселей, что в четыре раза больше, чем у телевизоров 4K, и обеспечит новый уровень кинематографического качества телепросмотра на больших экранах в гостиных пользователей.

Тесное сотрудничество между TI и Hisense успешно продолжается на протяжении многих лет. В будущем Hisense и TI продолжат совместную работу по разработке более передовой продукции и дальнейшему совершенствованию всей индустрии лазерных дисплеев.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1973786/TI_Hisense_Drive_Laser_TV_Development.jpg

SOURCE Hisense